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Постраждали близько 60 тварин! Що відомо про пожежу у притулку для котів у Києві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2023, 09:49
У Києві спалахнув притулок для тварин Котохата 23.09.2023: що відомо
Фото: Pexels, Facebook

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