Постраждали близько 60 тварин! Що відомо про пожежу у притулку для котів у Києві

Ввечері 23 вересня у Києві спалахнув притулок для тварин, в якому перебували десятки котів. Повідомляється, що це притулок Котохата на Теремках.

Пожежа у Котохаті: що відомо

Жінка, яка опікувалася котами, говорила, що раніше отримувала погрози щодо притулку. Тому у мережі висловлюють гіпотезу, що Котохату підірвали.

У притулку загинули десятки котів. Волонтерка Наталя Петрущенкова розповіла, що з тих семи маленьких кошенят, яких доставили у ветклініку, вижив лише один.

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Загалом унаслідок пожежі постраждали близько 60 тварин. На місці події перебували як небайдужі люди, так і пожежники й поліціянти.

Люди самостійно намагалися знайти тварин, щоб відправляти їх до ветклініки.

— Сьогодні хтось викликав Kyiv Animal Rescue Group. Приїхали вони тоді, коли пожежники вже загасили вогонь й на місці пожежі мала працювати слідча група поліції.

— Вони приїхали тоді, коли постраждалих котодіток, вихоплених з полум’я, вже доставили у ветклініку, врятували одного, і вже навіть трупи загиблих малюків привезли назад, бо не змогли врятувати. Вони приїхали тоді, коли дуже активні місцеві мешканці обстежили усю прилеглу територію, вцілілих неушкоджених котомалят розібрали по домівках такі ж небайдужі місцеві мешканці, — сказала Петрущенкова.

Жінка наголосила, що не очікувала такої підтримки місцевих жителів, вона вдячна тим, хто допомагав рятувати котів.

Пожежа у притулку Котохата: реакція поліції

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва, про це повідомили у Поліції Києва.

Стало відомо, що в наслідок пожежі сім котів загинуло, інших вдалось врятувати.

Подія сталася на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

За вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо, у притулку перебувало близько 60 котів, сім з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Також у поліції закликали усіх, хто має інформацію про обставини даної пожежі, повідомити про це за телефоном чергової частини Голосіївського управління поліції 0 (63) 445 79 73 або на спецлінію 102.

Постраждали близько 60 тварин! Що відомо про пожежу у притулку для котів у Києві / 2 Фотографії

Фото: Поліція Києва

Багато людей забирають тварин із притулків, коли в дома вже мають одного домашнього улюбленця. Раніше ми розповідали, як подружити собаку з котом.

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