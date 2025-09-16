Недоношенный ребенок в канализации: страшная находка в Кривом Роге

В Кривом Роге нашли недоношенный плод ребенка с обрезанной пуповиной. Как сообщает местное издание Свої. Кривий Ріг, информацию подтвердили в районном управлении полиции города.

Недоношенный малыш в канализации Кривого Рога: детали страшного инцидента

По последней информации, работники водоканала нашли 5-месячный эмбрион во время того, как убирали засор у многоэтажки. Инцидент произошел в районе площади Владимира Великого.

Всю ночь во дворе дома работали правоохранители. Сейчас выясняют все обстоятельства и ищут вероятную мать.

Как избежать нежелательной беременности

Напомним, что предотвратить незапланированные беременности возможно. Для этого следует обратиться к контрацепции. Большинство видов современной контрацепции являются безопасными для здоровья.

Еще в 2023 году Фонд народонаселения ООН сообщал, что 257 миллионов женщин, желающих избежать беременности, не используют контрацепцию по разным причинам.

В частности, они опасаются побочных эффектов и имеют ложные представления о долгосрочном влиянии на фертильность. Часто партнер или родные запрещают использовать противозачаточные средства.

Однако это лучший вариант предотвратить нежелательную беременность, и, как следствие, трагические инциденты, которые часто случаются в связи с ней. Среди доступных средств Центр общественного здоровья перечисляет:

презервативы;

внутриматочная спираль, размещаемая в полость матки. Срок действия — от 3 до 10 лет;

оральные контрацептивы;

экстренная контрацепция.

Беременность на Украине во время войны нередко становится настоящим испытанием для женщины. Мы рассказывали, какие страхи чаще всего преследуют будущих мам.

