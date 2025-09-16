Недоношена дитина в каналізації: страшна знахідка в Кривому Розі

В Кривому Розі знайшли недоношений плід дитини з обрізаною пуповиною. Як повідомляє місцеве видання Свої. Кривий Ріг, інформацію підтвердили в районному управління поліції міста.

Недоношене маля в каналізації Кривого Рогу: деталі страшного інциденту

За останньою інформацією, працівники водоканалу натрапили на 5-місячний ембріон під час того, як прибирали засмічення біля багатоповерхівки. Інцидент стався в районі площі Володимира Великого.

Всю ніч у дворі будинку працювали правоохоронці. Нині з’ясовують усі обставини та шукають ймовірну матір.

Як уникнути небажаної вагітності

Нагадаємо, що запобігти незапланованим вагітностям можливо. Для цього варто звернутися до контрацепції. Більшість видів сучасної контрацепції є безпечними для здоров’я.

Ще у 2023 році Фонд народонаселення ООН повідомляв, що 257 мільйонів жінок, які бажають уникнути вагітності, не використовують контрацепцію з різних причин.

Зокрема вони побоюються побічних ефектів та мають хибні уявлення про довгостроковий вплив на фертильність. Часто партнер чи рідні забороняють використовувати протизаплідні засоби.

Однак це найкращий варіант запобігти небажаній вагітності, і, як наслідок, трагічним інцидентам, які часто трапляються у зв’язку з нею. Серед доступних засобів Центр громадського здоров’я перелічує:

презервативи;

внутрішньоматкова спіраль, яку розміщують у порожнину матки. Термін дії — від 3 до 10 років;

оральні контрацептиви;

екстрена контрацепція.

Вагітність в Україні під час війни нерідко стає справжнім випробуванням для жінки. Ми розповідали, які страхи найчастіше переслідують майбутніх мам.

