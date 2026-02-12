Погода в Кривому Розі на березень 2026: прогноз температур та опадів

Березень 2026 в Кривому Розі обіцяє бути контрастним, поєднуючи в собі як перші хвилі весняного потепління, так і періодичні дощові дні. Читай в матеріалі, наскільки високими будуть температурні показники та чи вдасться місту остаточно попрощатися із зимовим холодом вже найближчим часом.

Погода в Кривому Розі в березні 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Календарний початок весни у Кривому Розі відзначиться доволі прохолодною та стриманою погодою з незначними опадами. Протягом першої декади березня місто все ще перебуватиме під впливом зимового дихання: денна температура повітря коливатиметься в межах від -1°C до +8°C, тоді як у нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -6°C…+1°C.

Опади також нагадуватимуть про холодну пору року — вже 1 березня очікується невеликий сніг, а в останній день декади, 10 березня, прогнозують мокрий сніг із дощем. Перехід до справжнього весняного тепла у місті буде поступовим і супроводжуватиметься типовою для передвесняного періоду мінливістю. В інші дати опади не передбачено.

Прогноз погоди в Кривому Розі в березні 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Протягом другої декади березня в Кривому Розі спостерігатиметься стабільна тенденція до потепління, що свідчить про впевнений перехід міста до весняного кліматичного режиму. Денна температура повітря коливатиметься в комфортних межах +5…+10°C, тоді як у нічний час ще можливі незначні заморозки — від -3°C до +3°C.

Цей період обіцяє бути максимально сухим, адже жодних опадів у вигляді дощу чи снігу посеред місяця не передбачається. Завдяки великій кількості сонячного світла та помірній хмарності природа почне швидше прокидатися від зимового сну, даруючи містянам гарний настрій та ідеальні умови для тривалих прогулянок на свіжому повітрі.

Погода в Кривому Розі у березні 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Завершальні дні березня у Кривому Розі пройдуть під знаком дощової погоди, оскільки 28, 30 та 31 числа у місті очікуються тривалі та інтенсивні опади. Попри вогкість, температурний режим залишатиметься доволі м’яким: у денні години стовпчики термометрів стабільно триматимуться в межах +7…+12°C, забезпечуючи відчутне весняне тепло.

Проте нічна температура буде менш передбачуваною — показники коливатимуться від незначного морозу -1°C до цілком комфортних +4°C, що може спричиняти ранкову ожеледицю на дорогах після дощових періодів.

