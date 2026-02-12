Погода в Кривом Роге на март 2026: прогноз температур и осадков

Март 2026 в Кривом Роге обещает быть контрастным, сочетая в себе как первые волны весеннего потепления, так и периодические дождливые дни. Читай в материале, насколько высокими будут температурные показатели и удастся ли городу окончательно проститься с зимним холодом в ближайшее время.

Погода в Кривом Роге в марте 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Календарное начало весны в Кривом Роге отметится довольно прохладной и сдержанной погодой с небольшими осадками. В течение первой декады марта город все еще будет находиться под влиянием зимнего дыхания: дневная температура воздуха будет колебаться от -1°C до +8°C, тогда как в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -6°C…+1°C.

Осадки будут также напоминать о холодном времени года — уже 1 марта ожидается небольшой снег, а в последний день декады, 10 марта, прогнозируют мокрый снег с дождем. Переход к настоящему весеннему теплу в городе будет постепенным и будет сопровождаться типичной для предвесеннего периода непостоянством. В другие даты осадки не предусмотрены.

Читать по теме Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро Будут ли снега и сильные морозы в столице первого месяца весны?

Прогноз погоды в Кривом Роге в марте 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Во второй декаде марта в Кривом Роге будет наблюдаться стабильная тенденция к потеплению, что свидетельствует об уверенном переходе города к весеннему климатическому режиму. Дневная температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах +5…+10°C, тогда как в ночные часы еще возможны незначительные заморозки — от -3°C до +3°C.

Этот период обещает быть максимально сухим, ведь никаких осадков в виде дождя или снега в середине месяца не предполагается. Благодаря большому количеству солнечного света и умеренной облачности, природа начнет быстрее просыпаться от зимнего сна, даря горожанам хорошее настроение и идеальные условия для длительных прогулок на свежем воздухе.

Погода в Кривом Роге в марте 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Заключительные дни марта в Кривом Роге пройдут под знаком дождливой погоды, поскольку 28, 30 и 31 числа в городе ожидаются продолжительные и интенсивные осадки. Несмотря на сырость, температурный режим будет оставаться довольно мягким: в дневные часы столбики термометров будут стабильно держаться в пределах +7…+12°C, обеспечивая ощутимое весеннее тепло.

Однако ночная температура будет менее предсказуемой — показатели будут колебаться от незначительного мороза -1°C до вполне комфортных +4°C, что может вызвать утренние гололедицы на дорогах после дождливых периодов.

Раньше мы писали, какая будет погода в Харькове в марте 2026 — читай в материале, ждать ли весеннее тепло жителям города.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!