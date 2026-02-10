Суддя на BMW збила дитину на переході у Кривому Розі: що з хлопчиком

У Кривому Розі працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, учасницею якої стала суддя одного з районних судів міста.

Суддя наїхала на хлопчика: що відомо про розслідування

За попередньою інформацією слідства, інцидент стався вдень 9 лютого, близько 16:30, коли водійка автомобіля BMW скоїла наїзд на хлопчика 2014 року народження.

Дитина переходила дорогу разом із матір’ю через регульований пішохідний перехід, проте опинилася під колесами іномарки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав численні травми та був терміново госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

На місце події оперативно прибула слідча група ДБР для проведення невідкладних дій та фіксації доказів. Наразі досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

У разі доведення провини, закон передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Процесуальний контроль за перебігом справи забезпечує Дніпропетровська обласна прокуратура, яка координує дії правоохоронців для забезпечення об’єктивності та неупередженості слідства.

Фото: ДБР.

