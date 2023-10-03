В Минздраве планируют пересмотреть перечень пригодных к военной службе: что известно и кого касается

В Минздраве планируют пересмотреть список пригодных к военной службе вместе с Минобороны, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он рассказал для УНН, что это необходимо для того, чтобы выяснить определенные предпосылки, когда принимается решение по человеку, который, например, имеет клинически вылеченный туберкулез и остаточные изменения после излеченного туберкулеза различных локализаций.

Список пригодных к военной службе: доработка с Минобороны

— Когда мы говорим о соответствующем нормировании со стороны Министерства обороны Украины, последние изменения учитывали современные тенденции медицины. К примеру, мы уже понимаем, что ВИЧ-инфекция уже абсолютно контролируемое инфекционное заболевание, — говорит Кузин.

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Он объясняет, что человек, имеющий доступ к антиретровирусной терапии, имеет неопределяемый уровень вирусной нагрузки.

Люди, принимающие соответствующие лекарства, могут жить такой же жизнью, как и другие. Поэтому они могут обеспечивать в тылу функцию защиты, помощи и так же находиться в ВСУ.

Кузин подчеркивает, что это касается клинически излечимого туберкулеза, когда пациент после перенесенного туберкулеза возвращается к своей нормальной жизни.

— Такие случаи были отнесены в этом проекте приказа и в этом подписанном приказе к такой категории, когда пригодность определяется индивидуально.

Действительно, на самом деле сейчас мы, наверное, должны еще раз проработать с Министерством обороны для того, чтобы выяснить определенные предпосылки, когда принимается финальное решение. Потому что для некоторых пациентов критически важно обеспечить доступ к лекарству, — акцентировал он.

Кузин подчеркнул, что эти люди могут быть в тылу, обеспечивать какую-то поддержку, но не на передовой, ведь там может не быть физического доступа к тому или иному лекарству.

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