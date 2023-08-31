Изменения в прохождении ВВК и проверки — важное решение Зеленского

Военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. После ее прохождения делается вывод, пригоден ли человек к службе.

Неоднократно во время прохождения ВВК выявляли коррупцию, при которой могли делать фальшивые выводы о пригодности к службе. Поэтому началась проверка системы ВВК по стране.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский сообщил об изменениях в работе ВВК, чтобы сделать невозможной коррупцию.

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Владимир Зеленский дал распоряжение провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

Когда получат результаты проверки, сделают выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

Кроме того, президент приказал активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений (на базе обычных больниц и амбулаторий).

— На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится.

Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса, — объяснил он.

Добавил, что необходимо завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Это нужно сделать, чтобы люди не ожидали в очередях доступа к ВВК или ее выводам.

— Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможными манипуляции с понятием ограниченной пригодности, — акцентировал Зеленский.

Ранее мы рассказывали о законопроекте №8169, разрешающем увольнение военных в запас после прохождения ВВК.

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