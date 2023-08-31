Война в Украине

Изменения в прохождении ВВК и проверки — важное решение Зеленского

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 августа 2023, 09:00
ВЛК: Зеленський анонсував зміни та перевірки висновків комісії
Фото: Pexels, Facebook

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