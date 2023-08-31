Зміни у проходженні ВЛК та перевірки — важливе рішення Зеленського

Військовозобов’язані мають пройти військово-лікарську комісію. Після її проходження формується висновок, чи придатна людина до служби.

Неодноразово під час проходження ВЛК виявляли корупцію, за якої могли робити фальшиві висновки щодо придатності до служби. Тож почалася перевірка системи ВЛК по країні.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони президент України Володимир Зеленський повідомив про зміни у роботі ВЛК, щоб унеможливити корупцію.

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Володимир Зеленський призначив провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

Коли отримають результати перевірки, зроблять висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Крім цього, президент наказав активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

— На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується.

В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання, — пояснив він.

Додав, що потрібно завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Це треба зробити, щоб люди не чекали у чергах доступу до ВЛК чи її висновків.

— Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, — акцентував Зеленський.

Раніше ми розповідали про законопроект №8169, який дозволяє звільнення військових у запас після проходження ВЛК.

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