У МОЗ планують переглянути перелік придатних до військової служби: що відомо та кого стосується

У МОЗ планують переглянути список придатних до військової служби разом з Міноборони, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він розповів УНН, що це необхідно для того, щоб з’ясувати певні передумови, коли ухвалюється рішення щодо людини, яка, наприклад, має клінічно вилікуваний туберкульоз і залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.

Список придатних до військової служби: допрацювання з Міноборони

— Коли ми кажемо про відповідне нормування з боку Міністерства оборони України, то останні зміни враховували сучасні тенденції медицини. До прикладу, ми вже розуміємо, що ВІЛ-інфекція є вже абсолютно контрольованим інфекційним захворюванням, — говорить Кузін.

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Він пояснює, що людина, яка має доступ до антиретровірусної терапії, має невизначальний рівень вірусного навантаження.

Люди, які приймають відповідні ліки, можуть жити таким самим життям, як й інші. Тому вони можуть забезпечувати в тилу функцію захисту, допомоги й так само перебувати в ЗСУ.

Кузін підкреслює, що це саме стосується клінічно виліковного туберкульозу, коли пацієнт після перенесеного туберкульозу повертається до свого нормального життя.

— Такі випадки були віднесені в цьому проекті наказу і в цьому наказі, який був підписаний, до такої категорії, коли придатність визначається індивідуально.

Дійсно, насправді зараз ми маємо, напевно, ще раз пропрацювати з Міністерством оборони для того, щоб з’ясувати певні передумови, коли приймається фінальне рішення. Тому що для деяких пацієнтів критично важливо забезпечити доступ до ліків, — акцентував він.

Кузін наголосив, що ці люди можуть бути в тилу, забезпечувати якусь підтримку, але не на передовій, адже там може не бути фізичного доступу до тих чи інших ліків.

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