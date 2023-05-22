Большое национальное собрание в Кишиневе! В Молдове проходит многотысячный митинг за вступление страны в ЕС

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе состоялось Большое национальное собрание в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает Радио Свобода Молдова.

По данным пресс-секретаря Генинспектората полиции Дианы Фетко, в митинге приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек.

Митинг организовали накануне прибытия в Молдову десятков лидеров стран Европы на саммит политического сообщества, который состоится 1 июня.

Его инициатором выступила президент страны — Майя Санду. Она вместе с председателем Европарламента Робертой Метсолой в воскресенье выступили перед публикой.

Moldova’s place is undeniably within the EU & today, our citizens made that resoundingly clear.



Inspired by the enthusiasm of the #EuropeanMoldova that showcased our unity & determination for a EU future.



Together, we will forge our path towards EU & build a prosperous Moldova. pic.twitter.com/ifrjaGaTQI — Maia Sandu (@sandumaiamd) May 21, 2023

Во время выступления президент Молдовы заявила, что их страна хочет вступить в ЕС, и назвала крайний срок вступления — 2030 год.

Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС, — заявила Санду.

Кроме того, Санду произнесла часть своей речи на украинском языке, в которой заявила о поддержке и солидарности с украинским народом.

Митингующие также призвали все политические силы страны, чтобы те поддержали проевропейский курс Молдовы. По их мнению, это можно сделать путем внесения в Конституцию Молдовы положения о цели страны вступить в Европейский Союз и обеспечить начало быстрых переговоров о вступлении в ЕС, а также поддержать укрепление государственных структур, достигших этой цели.

В то же время, во время выступления перед участниками собрания, председатель Европарламента Роберта Метсола выразила свою поддержку Молдове и заявила, что в ЕС ждут их “с открытыми сердцами и объятиями”.

При этом, Метсола не назвала никаких сроков интеграции Молдовы в Евросоюз.

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