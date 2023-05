Большое национальное собрание в Кишиневе! В Молдове проходит многотысячный митинг за вступление страны в ЕС

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе состоялось Большое национальное собрание в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает Радио Свобода Молдова.

По данным пресс-секретаря Генинспектората полиции Дианы Фетко, в митинге приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек.

Митинг организовали накануне прибытия в Молдову десятков лидеров стран Европы на саммит политического сообщества, который состоится 1 июня.

Его инициатором выступила президент страны — Майя Санду. Она вместе с председателем Европарламента Робертой Метсолой в воскресенье выступили перед публикой.

Moldova’s place is undeniably within the EU & today, our citizens made that resoundingly clear.



Inspired by the enthusiasm of the #EuropeanMoldova that showcased our unity & determination for a EU future.



Together, we will forge our path towards EU & build a prosperous Moldova. pic.twitter.com/ifrjaGaTQI