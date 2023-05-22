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Большое национальное собрание в Кишиневе! В Молдове проходит многотысячный митинг за вступление страны в ЕС

Диана Просяник, редактор сайта 22 мая 2023, 12:00
Молдова митинг
Фото: Unsplash

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