Великі національні збори у Кишиневі! У Молдові проходить багатотисячний мітинг за вступ країни до ЄС

У неділю, 21 травня, у Кишиневі відбулися Великі національні збори на підтримку вступу Молдови до Євросоюзу. Про це повідомляє Радіо Свобода Молдова.

За даними прессекретарки Генінспекторату поліції Діани Фетко, у мітингу взяли участь від 75 тис. до 80 тис. осіб.

Мітинг організували напередодні прибуття до Молдови десятків лідерів країн Європи на саміт політичної спільноти, що відбудеться 1 червня.

Його ініціатором виступила президентка країни — Мая Санду. Вона разом із головою Європарламенту Робертою Мецолою у неділю виступили перед публікою.

Moldova’s place is undeniably within the EU & today, our citizens made that resoundingly clear.



Inspired by the enthusiasm of the #EuropeanMoldova that showcased our unity & determination for a EU future.



Together, we will forge our path towards EU & build a prosperous Moldova. pic.twitter.com/ifrjaGaTQI