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Великі національні збори у Кишиневі! У Молдові проходить багатотисячний мітинг за вступ країни до ЄС

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Травня 2023, 12:00
Молдова мітинг
Фото: Unsplash

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