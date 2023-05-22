Великі національні збори у Кишиневі! У Молдові проходить багатотисячний мітинг за вступ країни до ЄС

У неділю, 21 травня, у Кишиневі відбулися Великі національні збори на підтримку вступу Молдови до Євросоюзу. Про це повідомляє Радіо Свобода Молдова.

За даними прессекретарки Генінспекторату поліції Діани Фетко, у мітингу взяли участь від 75 тис. до 80 тис. осіб.

Мітинг організували напередодні прибуття до Молдови десятків лідерів країн Європи на саміт політичної спільноти, що відбудеться 1 червня.

Його ініціатором виступила президентка країни — Мая Санду. Вона разом із головою Європарламенту Робертою Мецолою у неділю виступили перед публікою.

Moldova’s place is undeniably within the EU & today, our citizens made that resoundingly clear.



Inspired by the enthusiasm of the #EuropeanMoldova that showcased our unity & determination for a EU future.



Together, we will forge our path towards EU & build a prosperous Moldova. pic.twitter.com/ifrjaGaTQI — Maia Sandu (@sandumaiamd) May 21, 2023

Під час виступу президентка Молдови заявила, що їхня країна хоче вступити до ЄС, і назвала крайній термін вступу — 2030 рік.

Ми прийшли сказати прямо: молдавани – європейці, місце Молдови – в ЄС, – заявила Санду.

Крім того, Санду виголосила частину своєї промови українською мовою, в якій заявила про підтримку і солідарність з українським народом.

Мітингувальники також закликали усі політичні сили країни, щоб ті підтримали проєвропейський курс Молдови. За їхньою думкою, це можна зробити шляхом внесення до Конституції Молдови положення про мету країни — вступ до Європейського Союзу та забезпечення початку швидких переговорів щодо вступу до ЄС й підтримки зміцнення державних структур, що досягли цієї цілі.

Водночас під час виступу перед учасниками зборів голова Європарламенту Роберта Мецола, висловила свою підтримку Молдові та заявила, що в ЄС чекають на них “з відкритими серцями та обіймами”.

При цьому, Мецола не назвала жодних термінів інтеграції Молдови до Євросоюзу.

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