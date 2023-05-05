Розіграти карту Придністров’я? Про провокації росіян у регіоні та що робить українська армія біля кордонів

Україна воює з великим та підступним ворогом — Росією. Російська Федерація воює, не дотримуючись правил та звичаїв ведення війни та порушуючи міжнародне гуманітарне право. Вона може використовувати різні методи для дестабілізації України та намагається послабити ЗСУ та моральний дух українців.

Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала Україну відразу з кількох напрямків. Українці й досі побоюються повторного наступу з Білорусі. Також неодноразово виникали обговорення, чи можливий наступ Росії з так званого Придністров’я, адже там перебувають російські військові.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна тримає війська на цьому кордоні. Ми розповімо, для чого українська армія перебуває біля кордону з невизнаним Придністров’ям та чи можлива там висадка російського десанту.

Провокації РФ у так званому Придністров’ї

Росія розповсюджує багато неправдивої інформації та викривлює факти у своїй пропаганді, адже насамперед веде ще й інформаційну війну. Пропагандистські ЗМІ розповсюджували фейкову інформацію щодо ЗСУ на кордоні з невизнаною республікою Придністров’я. Нібито Україна хоче ввести туди свої війська, а також ЗСУ начебто атакували Тирасполь, щоб захопити склади з боєприпасами часів Другої світової у селі Ковбасна невизнаного Придністров’я.

Також російська пропаганда розповідала, що Україна готує теракт у Молдові.

Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не має мотивів і намірів вчиняти теракт у так званому Придністров’ї, а звинувачення окупантів є частиною плану Росії з нападу на Молдову.

Рф намагається атакувати Молдову. Технологія очевидна. Етап 1: повідомлення про «вторгнення» України у Придністров’я. Етап 2: спроба влаштувати переворот у Кишиневі. Зараз етап 3: фейкове звинувачення України у підготовці «теракту» у Придністров’ї.

Все передбачувано і все брехня. pic.twitter.com/2Kv6mZ57nO — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2023

— Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою “теракт у Придністров’ї”: жодних мотивів і намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Нам це не потрібно.

Тому що нам є чим займатися на полі бою і будь-який теракт на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів.

Трохи раніше Росія говорила про те, начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров’я. З’ясувалося, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей у спроби вуличних заворушень у Кишиневі. Поки розхитати ситуацію Росії не вдалося.

І ось нова концепція РФ: говоримо про теракти у Придністров’ї, — написав Подоляк у Twitter.

Українська армія на кордоні з невизнаним Придністров’ям

Дмитро Кулеба в ефірі молдовського телеканалу TV8 сказав, що українська армія справді перебуває на кордоні з невизнаним Придністров’ям, але з іншою метою.

Безумовно, Придністров’я у нас на південно-західному фланзі — це загроза, яка вимагає від нас тримати сили на цій ділянці кордону просто для потенційного стримування та контролю за ситуацією, — пояснив він.

Очільник МЗС акцентував, що Україна поважає сусідів і Кишинів сам вирішуватиме, як розвивати свою країну і як розв’язувати проблему з Придністров’ям.

— Ми поважаємо Молдову та вибір вашого народу. Ви маєте право вирішувати самі, як вам розвивати свою країну і як розв’язувати проблему Придністров’я. Але для нас це також проблема. Я констатую, що у військовому плані ця проблема присутня, — заявив Кулеба.

Чи можлива висадка російського десанту у невизнаному Придністров’ї

Російські військові все ж присутні на території невизнаного Придністров’я. Українці мають побоювання, чи не буде наступу з цього напрямку, адже ворог підступний.

Керівниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, чому висадка російського десанту в невизнаному Придністров’ї неможлива.

Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України.

Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території невизнаного Придністров’я, ймовірно, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями щодо їх потужності, які розповсюджує російська пропаганда.

Ми зі свого боку розуміємо, що наша відсіч буде абсолютно потужною. Наші сили зосереджені вздовж кордону адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвонуть, — сказала Гуменюк.

Зауважимо, що Україна має близько 1200 км спільного кордону з Молдовою та невизнаним Придністров’ям. А експерти кажуть, що на території Придністров’я можуть базуватися 1500 військових РФ, тож присутність українських сил стримування на кордоні є цілком виправданою.

Росіяни давно хочуть окупувати Південь України, а також завдають сильних ударів по регіону. Утім, ЗСУ дають гідну відсіч, також змогли деокупувати певні населені пункти Півдня. Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині 5 травня 2023 року.

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