Україна

Знищення неминуче! Наталія Гуменюк передала “привіт” окупантам та розповіла про ситуацію на Херсонщині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Травня 2023, 12:00
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