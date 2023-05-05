Знищення неминуче! Наталія Гуменюк передала “привіт” окупантам та розповіла про ситуацію на Херсонщині

Російські окупанти активізуються, бо відчувають наближення ЗСУ. Тому росіяни прицільно обстрілюють мирних жителів та щодня вбивають невинних. Наталія Гуменюк розповіла, як мине комендантська година в Херсоні та передала окупантам “привіт”.

Комендантська година в Херсоні та обстріли окупантів

Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк розповіла Вадиму Карп’яку про триденну комендантську годинну на Херсонщині та обстріли керованими авіабомбами. Також вона запевнила, що знищення ворога обов’язково буде.

Ситуація на півдні напружена, але контрольована. За минулу добу ворог обстріляв понад 90 разів мирні території, продовжує бити по обласному центру — Херсону, місто обстріляли п’ять разів. Двічі обстріляли росіяни і Берислав.

Ворог продовжує використовувати керовані авіабомби. П’ять таких снарядів було випущено по Херсонському та Бериславському районах. На щастя, від авіабомб постраждалих немає. Після артилерійських ударів є одна постраждала особа.

Херсон оговтується від обстрілів та готується до проведення подовженої комендантської години.

Під час комендантської години проводитимуться додаткові стабілізаційні заходи. Це вбереже багатьох людей від атак, перехід в укриття дозволений, — сказала Гуменюк.

За минулу добу ЗСУ знищили 25 одиниць техніки російських окупантів, з них дві крупнокаліберні гармати, вісім безпілотників та бронемашини.

Знищення окупантів неминуче

Влада закликає не відвідувати пляжі та узбережжя, адже мінна небезпека доволі серйозна. Днями було знищено 20-ту міну з початку року, яку викинуло на берег.

Трапляються випадки, коли міни детонують неконтрольовано, тому українцям слід дбати про свою безпеку.

Російські окупанти намагаються вивозити своїх за допомогою човнів, ЗСУ відпрацьовує по них, тому знищення чекає на всіх окупантів. Нині в окупантів немає можливості закидувати диверсійно-розвідувальні групи на правий берег Херсона, адже логістика пошкоджена.

Раніше ми розповідали про масовану атаку на Херсонщину 3 травня.

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