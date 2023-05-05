Уничтожение неизбежно! Наталья Гуменюк передала “привет” оккупантам и рассказала о ситуации в Херсонской области

Российские оккупанты активизируются, потому что чувствуют приближение ВСУ. Поэтому россияне прицельно обстреливают мирных жителей и ежедневно убивают невинных. Наталья Гуменюк рассказала, как пройдет комендантский час в Херсоне и передала оккупантам “привет”.

Комендантский час в Херсоне и обстрелы оккупантов

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала Вадиму Карпьяку о трехдневном комендантском часе в Херсонской области и обстрелах управляемыми авиабомбами. Также она заверила, что уничтожение врага обязательно будет.

Ситуация на юге напряженная, но контролируемая. За прошедшие сутки враг обстрелял более 90 раз мирные территории, продолжает бить по областному центру — Херсону, город обстреляли пять раз. Дважды обстреляли россияне и Берислав.

Враг продолжает использовать управляемые авиабомбы. Пять таких снарядов были выпущены по Херсонскому и Бериславскому районах. К счастью, от авиабомб пострадавших нет. После артиллерийских ударов есть один пострадавший.

Херсон приходит в себя от обстрелов и готовится к проведению продленного комендантского часа.

Во время комендантского часа будут проводиться дополнительные стабилизационные меры, это убережет многих людей от атак, переход в укрытие разрешен, — сказала Гуменюк.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 25 единиц техники российских оккупантов, из них две крупнокалиберные пушки, восемь беспилотников и бронемашины.

Уничтожение оккупантов неизбежно

Власти призывают не посещать пляжи и побережья, ведь минная опасность достаточно серьезная. На днях была уничтожена 20-я мина с начала года, которую выбросило на берег.

Бывают случаи, когда мины детонируют неконтролируемо, поэтому украинцам следует заботиться о своей безопасности.

Российские оккупанты пытаются вывозить своих с помощью лодок, ВСУ отрабатывает по ним, поэтому уничтожение ждет всех оккупантов. Сейчас у оккупантов нет возможности забрасывать диверсионно-разведывательные группы на правый берег Херсона, ведь логистика повреждена.

Ранее мы рассказывали о массированной атаке на Херсонскую область 3 мая.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!