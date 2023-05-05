Разыграть карту Приднестровья? О провокациях россиян в регионе и что делает украинская армия около границ

Украина сражается с большим и подлым врагом — Россией. Российская Федерация воюет, не соблюдая правила и обычаи ведения войны и нарушая международное гуманитарное право. Она может использовать разные методы для дестабилизации Украины и пытается ослабить ВСУ и моральный дух украинцев.

В начале полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений. Украинцы до сих пор опасаются повторного наступления со стороны Беларуси. Также неоднократно возникали обсуждения, возможно ли наступление России с так называемого Приднестровья, ведь там находятся российские военные.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина тоже держит войска на этой границе. Мы расскажем, зачем украинская армия находится около границ с непризнанным Приднестровьем и возможна ли там высадка российского десанта.

Провокации РФ в так называемом Приднестровье

Россия распространяет много ложной информации и искажает факты в своей пропаганде, ведь прежде всего она ведет еще и информационную войну. Пропагандистские СМИ распространяли фейковую информацию о ВСУ на границе с непризнанной республикой Приднестровья. Якобы Украина хочет ввести туда свои войска, а также о том, что ВСУ якобы атаковали Тирасполь, чтобы захватить склады с боеприпасами времен Второй мировой в селе Колбасная непризнанного Приднестровья.

Также российская пропаганда рассказывала, что Украина готовит теракт в Молдове.

Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет мотивов и намерений совершать теракт в так называемом Приднестровье, а обвинения оккупантов являются частью плана России по нападению на Молдову.

Рф намагається атакувати Молдову. Технологія очевидна. Етап 1: повідомлення про «вторгнення» України у Придністров’я. Етап 2: спроба влаштувати переворот у Кишиневі. Зараз етап 3: фейкове звинувачення України у підготовці «теракту» у Придністров’ї.

Все передбачувано і все брехня. pic.twitter.com/2Kv6mZ57nO — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2023

— Относительно очередной информационной провокации России под названием “теракт в Приднестровье”: никаких мотивов и намерений совершать какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт, у Украины нет. Нам это не нужно.

Потому что нам есть чем заниматься на поле боя и любой теракт на любой другой территории не даст нам лишних козырей.

Чуть раньше Россия говорила о том, что Украина готовит вторжение на территорию Приднестровья. Выяснилось, что это фейк. После этого Россия инвестировала много денег в попытки проведения уличных беспорядков в Кишиневе. Пока им это не удалось.

И вот новая концепция России: говорим о терактах в Приднестровье, — написал Подоляк в Twitter.

Украинская армия на границе с непризнанным Приднестровьем

Дмитрий Кулеба в эфире молдавского телеканала TV8 сказал, что украинская армия действительно находится на границе с непризнанным Приднестровьем, но с другой целью.

Безусловно, Приднестровье у нас на юго-западном фланге — это угроза, которая требует от нас держать силы на этом участке границы просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией, — объяснил он.

Глава МИД акцентировал, что Украина уважает соседей и Кишинев сам будет решать, как развивать свою страну и как решать проблему с Приднестровьем.

— Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы вправе решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане эта проблема существует, — заявил Кулеба.

Возможна ли высадка российского десанта в непризнанном Приднестровье

Российские военные все же находятся на территории непризнанного Приднестровья. Украинцы опасаются, не будет ли наступления с этого направления, ведь враг коварный.

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала, почему высадка российского десанта в непризнанном Приднестровье невозможна.

Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины.

Те силы, которые сейчас сосредоточены на самой территории непризнанного Приднестровья, вероятно, с глубоким удивлением наблюдают за теми сообщениями относительно их мощности, которые распространяет российская пропаганда.

Мы со своей стороны понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы, сосредоточенные вдоль границы, адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут, — сказала Гуменюк.

Отметим, что Украина имеет около 1200 км общей границы с Молдовой и непризнанным Приднестровьем. А эксперты говорят, что на территории Приднестровья могут базироваться 1500 военных РФ, поэтому присутствие украинских сил сдерживания на границе вполне оправданно.

Россияне давно хотят оккупировать Юг Украины, а также наносят сильные удары по региону. Но ВСУ дают достойный отпор, также смогли деоккупировать определенные населенные пункты Юга. Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области 5 мая 2023 года.

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