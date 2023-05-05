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Разыграть карту Приднестровья? О провокациях россиян в регионе и что делает украинская армия около границ

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 мая 2023, 17:00
Кулеба про українські війська біля Придністров'я та провокації РФ
Фото: Pexels

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