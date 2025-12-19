Во временно оккупированном Алчевске был зафиксирован массовый всплеск стрептодермии в школах, несмотря на это, карантин не был введен, а дистанционного обучения нет — детали читай в материале.

На ВОТ дети ходят в школы, несмотря на страшную инфекцию — ЦНС

Как сообщает Центр национального сопротивления, в школах Алчевска (Луганская область) были зафиксированы случаи стрептодермии среди школьников. По информации местных, в одной из школ болеет более половины учащихся некоторых классов.

Также болезнь начинает распространяться и в других учебных заведениях города. Несмотря на эту явную угрозу, карантин в школах не вводится, а дистанционного обучения нет.

Родителям детей говорят, что отсутствие детей в школах может создать проблемы с аттестацией, поэтому дети вынуждены рисковать здоровьем.

Стрептодермия — высокозаразное заболевание. Проявляется появлением пузырьков на покрасневшей коже. Они быстро покрываются желтыми корочками и образуют эрозии.

Если не происходит изоляция больного, санитарный контроль и наблюдение врачей, болезнь начинает распространяться очень быстро.

Обращения родителей в медицинские структуры оккупационных властей игнорируются. Нет ни проверок, ни контроля, ни реакции, что подтверждает провал работы институтов здравоохранения на ВОТ.

