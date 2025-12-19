На окупованих територіях спалахнула епідемія небезпечної інфекції — ЦНС

У тимчасово окупованому Алчевську було зафіксовано масовий спалах стрептодермії в школах, попри це, карантин не запровадили, а дистанційного навчання немає — деталі читай у матеріалі.

На ТОТ діти ходять у школи попри страшну інфекцію — ЦНС

Як повідомляє Центр національного спротиву, у школах Алчевська(Луганська область) було зафіксовано випадки стрептодермії серед школярів. За інформацією місцевих, в одній зі шкіл хворіє понад половина учнів деяких класів.

Також хвороба починає поширюватись і в інших навчальних закладах міста. Однак попри цю явну загрозу, карантин у школах не запроваджується, а дистанційного навчання немає.

Батькам дітей говорять, що відсутність дітей у школах може створити проблеми з атестацією, тому діти вимушені ризикувати здоров’ям.

Стрептодермія — висококзаразне захворювання. Проявляється появою пухирців на почервонілій шкірі. Вони швидко вкриваються жовтими скоринками та утворюють ерозії.

Якщо не відбувається ізоляція хворого, санітарного контролю та спостереження лікарів, хвороба починає поширюватись дуже швидко.

Звернення батьків до медичних структур окупаційної влади ігноруються. Немає ні перевірок, ні контролю, ні реакції, що підтверджує провал роботи інститутів охорони здоров’я на ТОТ.

Раніше ми писали, як виїхати з окупації в 2025 році — читай у матеріалі, що для цього потрібно.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!