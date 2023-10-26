Количество жертв снова возросло. В результате ракетного обстрела в секторе Газа погибли трое украинцев

Между Израилем и боевиками ХАМАС продолжается вооруженный конфликт. Его жертвами становятся украинцы. 24 октября в секторе Газа погибли двое украинских детей. А 26 октября стало известно, что количество жертв возросло до трех человек.

В секторе Газа в результате ракетных обстрелов погибли еще трое украинцев

Обновлено 26.10.2023: Количество жертв среди украинцев в результате ракетных обстрелов возросло до трех человек. Среди них двое детей и один взрослый. Также известно о шести раненых, из которых трое детей.

МИД Украины располагает информацией о 21 погибшем украинце, а также одном пропавшем без вести в Израиле.

Сейчас также смотрят

24 октября, в секторе Газа погибли двое украинских детей. Они были 2014 и 2017 годов рождения. Это произошло в результате ракетных обстрелов. Кроме этого, подтверждена гибель 19 украинцев в Израиле.

Об этом Суспільному рассказал руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Текин.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что личности детей установлены. Это брат и сестра, их мать родом из Харькова, она выжила.

Сочувствуем родителям. Представительство Украины в городе Рамалла выясняет все обстоятельства трагедии и поддерживает связь с родственниками, — сказал Николенко.

Читать по теме Конфликт длится более 75 лет! Почему Израиль воюет с сектором Газа и какова история этих территорий Читай подробнее историю конфликта Израиля с сектором Газа.

Подконтрольное ХАМАС местное так званое министерство здравоохранения сообщало о гибели за последние сутки в секторе Газа более 700 человек.

23 октября, Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона, что по состоянию на 23 октября в секторе Газа находились более 500 украинцев, из которых около 300 зарегистрировались на эвакуацию.

Ранее мы рассказывали об обращении Байдена о помощи Украине и Израилю.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.