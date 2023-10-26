Кількість жертв знову зросла. Унаслідок ракетного обстрілу в секторі Гази загинули троє українців

Між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС продовжується збройний конфлікт. Його жертвами стають українці. 24 жовтня, у секторі Гази загинули двоє українських дітей. А 26 жовтня стало відомо, що кількість жертв зросла до трьох людей.

У секторі Гази унаслідок ракетних обстрілів загинули ще троє українців

Оновлено 26.10.2023: Кількість жертв серед українців унаслідок ракетного обстрілу зросла до трьох людей. Серед них двоє дітей та один дорослий. Також відомо про шістьох поранених, з яких троє дітей.

МЗС України мають інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти в Ізраїлі.

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24 жовтня, у секторі Гази загинули двоє українських дітей. Вони були 2014 та 2017 років народження. Це сталося внаслідок ракетного обстрілу. Крім цього, підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі.

Про це Суспільному розповів керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що особи дітей встановлені. Це брат і сестра, їхня мати родом з Харкова, вона вижила.

Співчуваємо батькам. Представництво України в місті Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами, — сказав Ніколенко.

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Підконтрольне ХАМАС місцеве так зване міністерство охорони здоров’я повідомляло про загибель за останню добу в секторі Гази більш як 700 людей.

23 жовтня, Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону, що станом на 23 жовтня у секторі Гази перебували понад 500 українців, з яких близько 300 зареєструвалися на евакуацію.

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