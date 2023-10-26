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Кількість жертв знову зросла. Унаслідок ракетного обстрілу в секторі Гази загинули троє українців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Жовтня 2023, 12:15
У секторі Гази загинули двоє українських дітей унаслідок ракетного обстрілу
Фото: Unsplash

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Кількість жертв знову зросла. Унаслідок ракетного обстрілу в секторі Гази загинули троє українців
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