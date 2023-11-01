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Украина первая в мире обустроит инженерную защиту энергообъектов — подробности

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 ноября 2023, 18:00
В Україні будуть інженерний захист від ракет на енергообʼєктах

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