Украина первая в мире обустроит инженерную защиту энергообъектов — подробности

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал изданию Голос Америки об инженерной защите от ракет и дронов на энергообъектах, готовности к российским обстрелам и степени повреждения энергообъектов в Украине.

Строительство инженерной защиты на энергообъектах Украины

Украина активно готовится к зиме — продолжается ремонт и защита энергообъектов, обучение персонала, все, чтобы избежать блэкаутов и длительных отключений электроэнергии. Глава правления Укрэнерго подробнее рассказал о защищенности объектов.

В этом году системы ПВО расположены плотнее, чем в октябре 2022. Магистральную сеть, управляемую Укрэнерго, отремонтировали соответственно плану. Но чтобы восстановить ее полностью, работы должны продолжаться даже зимой. Ремонт энергообъектов может затянуться на годы.

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— Некоторые единицы оборудования производятся десять месяцев и еще три-четыре месяца доезжают в Украину. Если просто отправить запрос на завод, чтобы изготовить автотрансформатор или какую-нибудь мощную турбину, или генератор на большой энергоблок, ты станешь в очередь на год-два, потому что это очень дефицитные ресурсы на мировом рынке.

Такие объекты, как электростанция, или большая магистральная подстанция, строятся несколько лет. А энергосистема страны в целом — 30-40 лет.

Понятно, что восстановить все повреждения за 7-8 месяцев на 100% невозможно.

С финансированием ремонтов поврежденных энергообъектов помогли десятки стран. Владимир Кудрицкий говорит, что привлекли более миллиарда долларов внешнего финансирования. Около 35% денег возвращать не нужно.

Сколько энергообъектов повредила Россия в Украине

По подсчету председателя правления Укрэнерго, Россия повредила в Украине около 70 крупных объектов, меньших повреждены тысячи.

Но в общей сложности где-то до половина энергосистемы получила повреждения. Это была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений, — говорит Кудрицкий.

Все гидро- и теплоэлектростанции подверглись разрушениям в результате российских обстрелов. Это не повреждение формата “дыра в заборе”, а прилеты в машинные залы блоков электростанций или повреждение энергоблоков. Таким атакам и масштабу разрушений не подвергалась еще ни одна страна.

— Все ожидали, что наша энергосистема не выдержит после второй, третьей атаки и должна полностью отключиться, и у нас должен наступить каменный век. Этого не произошло, хотя проблемы были.

Владимир Кудрицкий говорит, что впервые в мире Украина начала инженерную защиту некоторых энергообъектов. Летом придумали способы, как защитить их от ударов дронов или ракет.

Сейчас идет строительство соответствующих инженерных сооружений.

Хочу сказать, что подстанции Укрэнерго станут первыми объектами, на которых такие решения продвинутой защиты против дронов будут воплощены.

Когда будут отключения электроэнергии

— Мы сейчас не планируем отключений ни на ближайшие недели, ни вообще, потому что нет обстрелов, как я уже сказал. С импортом и, возможно, со включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти.

Вероятность общенационального блэкаута, по мнению председателя правления Укрэнерго, условна. Потому что у украинских энергетиков уже есть опыт противодействия таким угрозам.

Чтобы уменьшить потребление, людей призывают утеплить свои дома, проверить работоспособность экофлоу и другой техники. Посетить ближайший пункт несокрушимости, позаботиться о запасах необходимого.

Раньше мы рассказывали, будет ли зима холодной — прогноз погоды и энергетиков.

Фото: Владимир Кудрицкий

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