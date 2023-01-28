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Больше никаких АА и ВС — в Украине вводят новые автономера

Елена Яковлева, редактор сайта 28 января 2023, 10:00
В Україні вводять нові автономери: що зміниться
Фото: Pexels

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