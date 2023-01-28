Больше никаких АА и ВС — в Украине вводят новые автономера

В Украине вводятся новые автономера. Теперь на тех номерных знаках, которые были оформлены онлайн, не будут указывать коды регионов (например, АА, ВА, АС и т.д.).

Вместо них будут стоять другие буквы для обозначения способа оформления этих идентификаторов. Об этом идет речь в соответствующем приказе Министерства внутренних дел Украины. Читай об основных изменениях в законодательстве.

В Украине вводят новые автономера: что изменится

Теперь на украинских номерных знаках, которые будут оформляться онлайн, будут проставлять следующие коды:

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ED, DC — если авто было оформлено через Электронный кабинет водителя; DI, PD — если авто оформили через портал Дія.

Эти отметки будут стоять первыми двумя буквами на автономерах нового образца. А вот привычного кода региона не будет вообще.

Хранение автономеров в сервисных центрах МВД

Также в Украине упростили процедуру платного хранения автономеров в сервисных центрах МВД. Теперь продлить срок хранения и оплатить услугу можно онлайн через Электронный кабинет водителя.

Раньше для этого нужно было лично прийти в центр МВД, в котором владелец авто заказывал услугу.

Кроме того, во время действия военного положения не будут уничтожаться номерные знаки, которые находятся на платном хранении.

Кстати, уже большинство услуг сервисных центров МВД можно получить онлайн. Читай, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД.

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