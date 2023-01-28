Більше ніяких АА і ВС — в Україні вводять нові автономери

В Україні вводять нові автономери. Відтепер на тих номерних знаках, які були оформлені онлайн, не вказуватимуть коди регіонів (наприклад, АА, ВА, АС тощо).

Замість них стоятимуть інші літери на позначення способу оформлення цих ідентифікаторів. Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства внутрішніх справ України. Читай про основні зміни в законодавстві.

В Україні вводять нові автономери: що зміниться

Відтепер на українських номерних знаках, які оформлюватимуться онлайн, проставлятимуть такі коди:

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ED, DC — якщо авто було оформлено через Електронний кабінет водія; DI, PD — якщо авто оформили через портал Дія.

Ці позначки стоятимуть першими двома літерами на автономерах нового зразка. А ось звичного коду регіону не буде взагалі.

Зберігання автономерів у сервісних центрах МВС

Також в Україні спростили процедуру платного зберігання автономерів у сервісних центрах МВС. Відтепер продовжити термін зберігання та оплатити послугу можна онлайн через Електронний кабінет водія.

Раніше ж для цього потрібно було особисто прийти у центр МВС, у якому власник авто замовляв послугу.

Крім цього, під час дії воєнного стану не знищуватимуть номерні знаки, які перебувають на платному зберіганні.

До речі, уже більшість послуг сервісних центрів МВС можна отримати онлайн. Читай, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР.

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