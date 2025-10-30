Сколько украинцев сейчас в Европе и кто вернется после войны — оценка демографов

На октябрь 2025 года в странах Европейского Союза проживает около 4,7 миллиона граждан Украины, получивших временную защиту после начала полномасштабного вторжения России.

Еще почти миллион украинцев находятся в Великобритании, США, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом в интервью Обозу рассказала директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

Сколько людей осталось в Украине

По ее словам, на подконтрольной Украине территории сейчас проживает примерно 28–30 миллионов человек. Точнее оценить реальную численность населения невозможно, поскольку нет полных данных о тех, кто остался на оккупированных территориях или эвакуировался в первые месяцы войны.

Когда территории захватывали, часть людей уехала, часть осталась под оккупацией. Мы не знаем, что с ними сейчас, — говорит Либанова.

Демограф объясняет, что главным фактором, который определит масштабы возвращения украинцев после окончания войны, является безопасность. Чем скорее наступит мир и стабильность, тем больше людей вернутся домой.

Однако решение будет зависеть и от личных обстоятельств: часть украинцев уже обустроились за границей, имеют работу, жилье, дети ходят в школы; другие, напротив, не чувствуют себя на своём месте и хотят вернуться.

Либанова добавляет, что важную роль сыграет и политика принимающих стран. Европейские лидеры всё чаще заявляют, что будут способствовать возвращению украинцев домой, но при этом готовятся к тому, что часть беженцев останется навсегда.

В ряде государств, в частности в Польше и Германии, уже заметна усталость от помощи — после двух лет массовой миграции общественная поддержка постепенно ослабевает, а фейки и дезинформация о беженцах активно распространяются.

Тем не менее эксперт считает, что опыт украинцев может стать уникальным для Европы. Украинская община интегрируется быстрее, чем ожидали, активно работает, открывает бизнесы и помогает своим соотечественникам.

Главный вопрос, однако, остается открытым: сколько из них вернутся после войны и как Украина сможет принять тех, кто решит начать жизнь с чистого листа дома.

