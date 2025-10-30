Скільки українців нині в Європі та хто повернеться після війни — оцінка демографів

На жовтень 2025 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,7 мільйона громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ще майже мільйон українців перебуває у Великій Британії, США, Канаді та країнах Латинської Америки. Про це в інтерв’ю Обозу повідомила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Скільки людей залишилося в Україні

За її словами, на підконтрольній Україні території нині проживає приблизно 28–30 мільйонів людей. Точніше оцінити реальну чисельність населення неможливо, адже немає повних даних щодо тих, хто залишився на окупованих територіях або евакуювався у перші місяці війни.

Коли території захоплювали, частина людей виїхала, частина залишилася під окупацією. Ми не знаємо, що з ними зараз, — каже Лібанова.

Демографиня пояснює, що головним фактором, який визначатиме масштаби повернення українців після завершення війни, є безпека.

Чим швидше настане мир і стабільність, тим більше людей повернуться додому. Водночас рішення буде залежати від особистих обставин: частина українців уже облаштувалася за кордоном, маэ роботу, житло, дітей у школах, інші — навпаки, не відчувають себе на своєму місці і прагнуть повернення.

Лібанова додає, що важливу роль відіграватимуть і політичні кроки країн, що приймають. Європейські лідери дедалі частіше заявляють, що прагнуть повернення українців додому, проте водночас готуються до можливості, що частина біженців залишиться назавжди.

У низці держав, зокрема у Польщі та Німеччині, вже помітна певна втома від допомоги — після двох років масової міграції суспільна підтримка поступово слабшає.

Проте експерка вважає, що досвід українців може стати унікальним для Європи. Українська громада інтегрується швидше, ніж очікували, активно працює, відкриває бізнеси та допомагає своїм співвітчизникам.

А чому потрібно більше говорити про українців за кордоном та як пропаганда впливає на сприйняття біженців, ми розповідали в матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!