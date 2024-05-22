Українські біженці проти пропаганди: чому важливо більше говорити про наших людей за кордоном

З початком повномасштабної війни понад шість мільйонів українців покинули свої домівки і фактично стали біженцями. Про те, як європейське суспільство сприймає українців, які є проблеми з інтеграцією, і про те, як журналістам потрібно більше говорити на цю тему, обговорювали на панельній дискусії Х Львівського Медіа Форуму.

Під час розмови йшлося про те, що зараз надзвичайно активно працює російська пропаганда, яка вимальовує для європейців не дуже позитивний образ українців. Якщо спочатку система працювала позитивно, медіа висвітлювали не лише сумні чи негативні події з українськими біженцями, то зараз ситуація змінилася.

Треба більше позитивних історій

Німецький журналіст-міжнародник Йорґ Лау зазначив, що зараз необхідно змінювати сприйняття європейців щодо тих людей, які приїхали у великій кількості. Адже вони приїхали через жахливу ситуацію, а не тому, що хотіли забрати щось у місцевих мешканців. Він додав, що необхідно публікувати більше позитиву.

— Треба більше позитивних історій, але й обов’язково додавати контекст. Необхідно презентувати цих людей як тих, що приймають власні рішення, а ми зі свого боку намагаємось змінити умови, через які люди поїхали, — зазначив Лау.

Іспанська журналістка, фахівчиня з питань гендеру, міграції та прав людей Патрісія Масіас підтримала колегу.

— Система біженців не працює в наших країнах. Ми маємо зробити так, щоб вона працювала нормально і покращити її. Адже вся історія людства — це міграція, і вона має бути безпечною. А тим часом на перших шпальтах ми бачимо проблему біженства як кризову.

Журналісти також згадали, що нині політики використовують ксенофобські висловлювання на адресу українських біженців. Наприклад, під час виборів у Польщі політикам вдалося вдало маніпулювати міграційним питанням у суспільстві, хоча мігранти в Польщі сплатили більше податків, ніж на них було витрачено.

— Біженцям потрібно надавати більше уваги, адже вони стають частиною суспільства. Наприклад, в Ірландії українські біженці можуть бути обрані до міських рад. Таким чином вони можуть бути голосом цієї маленької частини суспільства, аби розповісти про свої потреби, — додала журналістка Радіо Свобода Марія Горбань.

Вплив пропаганди

Учасники дискусії також зазначили, що російська пропаганда проникає скрізь і використовує будь-яку інформацію на свою користь. Наприклад, вона вдало пропрацювала питання про те, що українці, які приїздять до Європи, є агресивними нацистами, які не прагнуть миру, а десятки тисяч чоловіків призовного віку не хочуть воювати. Відповідно, у європейців виникає питання — чому ми маємо підтримувати Україну зброєю?

У підсумку, учасники дискусії погодились, що треба більше говорити про проблеми мігрантів, аби європейці більше задумувалися про те, що підтримка України у військовому спротиві та інтеграції до ЄС дасть більше шансів на те, щоб люди поверталися додому. Водночас задача українських ЗМІ — також розповідати про біженців та розвіювати міф, що ці люди почали нове життя і вже ніколи не повернуться.

Однією з найпривабливіших країн, куди їдуть українці, залишається Німеччина. Надаємо поради — як отримати громадянство Німеччини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.