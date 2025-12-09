После разоблачений об издевательствах над детьми: генпрокурор приказал проверить все интернаты

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о начале всеукраинской проверки детских домов и других учреждений, где находятся дети. Решение стало результатом поездки должностного лица в благотворительный шелтер Город добра, которая выявила не только светлые истории спасения, но и вопиющие факты жестокости в отношении детей в разных регионах страны.

Увиденное, по его словам, стало точкой невозврата — моментом, после которого замалчивать ситуацию больше невозможно.

Жуткие истории, которые нельзя назвать иначе чем преступлениями

Во время визита генпрокурор услышал свидетельства о случаях, которые шокируют даже опытных следователей:

На Николаевщине детей 8–10 лет держали привязанными к кроватям для малышей, фактически лишив возможности двигаться.

На Волыни родители поили ребенка алкоголем, а социальные службы годами отчитывались, что нарушений нет.

Четырем здоровым детям сознательно поставили фиктивные психиатрические диагнозы, чтобы взрослые могли получать выплаты в 20 тысяч гривен ежемесячно.

За такими решениями, подчеркнул генпрокурор, стоит не просто равнодушие, а сознательное калечение детских судеб.

Новый заместитель и персональная ответственность

В связи с увиденным руководитель Офиса генпрокурора объявил кадровое решение — его новым заместителем станет прокурор, который будет заниматься исключительно вопросами защиты детей. Его мандат определён чётко: ни одна история насилия или халатности не останется без внимания.

Приказано проверить каждое учреждение

Генпрокурор обратился к руководителям министерств, соцслужб, областных и районных администраций с требованием провести независимую проверку:

всех диагнозов, которые ставят детям в специализированных учреждениях;

условий проживания;

действий (или бездействия) персонала.

Прокуроры областей должны взять ситуацию под личный контроль. Любые нарушения или попытки замолчать информацию, по словам генпрокурора, будут иметь быструю и жёсткую реакцию.

Должностное лицо подчеркнуло, что отныне система больше не будет работать по принципу “так было всегда”. Компромиссы, круговая порука и формальные проверки должны остаться в прошлом.

Жизнь и здоровье ребенка не могут быть ценой должности, — заявил генпрокурор и пообещал, что государство обеспечит защиту каждого маленького украинца любой ценой.

Увиденные истории еще раз доказывают: детям не нужны подарки раз в год и праздничная видимость заботы. Им необходимы постоянное внимание, контроль и ответственность взрослых — не только в декабре, а каждый день.

