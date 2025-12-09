Після викриттів про знущання над дітьми: генпрокурор наказав перевірити всі інтернати

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про старт всеукраїнської перевірки дитячих будинків та інших установ, де перебувають діти. Рішення стало наслідком поїздки посадовця до благодійного шелтера Місто добра, яка виявила не лише світлі історії порятунку, а й кричущі факти жорстокості щодо дітей у різних регіонах країни.

Побачене, за його словами, стало точкою неповернення — моментом, після якого замовчувати ситуацію більше неможливо.

Жахливі історії, які не можна назвати інакше ніж злочини

Під час візиту генпрокурор почув свідчення про випадки, які шокують навіть досвідчених слідчих:

На Миколаївщині дітей 8–10 років тримали прив’язаними до ліжок для малюків, фактично позбавивши можливості рухатися.

На Волині батьки поїли дитину алкоголем, а соціальні служби роками звітували, що порушень немає.

Чотирьом здоровим дітям свідомо поставили фіктивні психіатричні діагнози, щоб дорослі могли отримувати виплати у 20 тисяч гривень щомісяця.

За такими рішеннями, підкреслив генпрокурор, стоїть не просто байдужість, а свідоме калічення дитячих доль.

Новий заступник і персональна відповідальність

У зв’язку з побаченим керівник Офісу генпрокурора оголосив кадрове рішення — новим його заступником стане прокурор, який опікуватиметься виключно питаннями захисту дітей. Його мандат визначений чітко: жодна історія насильства чи недбалості не залишиться поза увагою.

Наказано перевірити кожну установу

Генпрокурор звернувся до керівників міністерств, соцслужб, обласних і районних адміністрацій із вимогою провести незалежну перевірку:

усіх діагнозів, які ставлять дітям у спеціалізованих закладах;

умов проживання;

дій (або бездіяльності) персоналу.

Прокурори областей мають взяти ситуацію під особистий контроль. Будь-які порушення або спроби замовчати інформацію, за словами генпрокурора, матимуть швидку й жорстку реакцію.

Посадовець наголосив, що відтепер система більше не працюватиме за принципом “так було завжди”. Компроміси, кругова порука та формальні перевірки мають залишитися в минулому.

Життя та здоров’я дитини не можуть бути ціною посади, — заявив генпрокурор і пообіцяв, що держава забезпечить захист кожного маленького українця будь-якою ціною.

Побачені історії ще раз доводять: дітям не потрібні подарунки раз на рік і святкова видимість турботи. Їм потрібна постійна увага, контроль і відповідальність дорослих — не лише у грудні, а щодня.

