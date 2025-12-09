Для тебе Новини

Після викриттів про знущання над дітьми: генпрокурор наказав перевірити всі інтернати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Грудня 2025, 11:00 2 хв.
В Україні перевірять усі дитячі установи
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь