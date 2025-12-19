В Украину вернули 1 003 тела погибших: они могут принадлежать военным

Сегодня, 19 декабря, состоялось очередное репатриационное мероприятие, в результате которого на подконтрольную территорию удалось вернуть 1 003 тела погибших. По предварительным данным, озвученным российской стороной, это тела украинских военнослужащих.

Однако окончательное подтверждение личностей будет возможно только после проведения соответствующих процедур. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули 1 003 тела погибших защитников: детали

Процесс идентификации начнется в ближайшее время. Все репатриированные тела и останки будут переданы в специализированные государственные учреждения.

Следователи и судебно-медицинские эксперты МВД проведут комплекс необходимых исследований, включая ДНК-экспертизы. Это позволит установить имена погибших героев, оповестить их семьи и обеспечить достойное захоронение воинов.

Украина встретила 1003 погибших военных / 3 Фотографии

Читать по теме Почти, а не опускай глаза. Как вести себя, если видишь кортеж миссии На щите Как правильно встречать кортеж миссии На щите: объяснения и правила.

Обмен телами погибших 2025 года: как это происходило

Эта сложная гуманитарная миссия стала возможной благодаря скоординированной работе целого ряда силовых и правозащитных структур. Операцию провели усилиями:

Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;

Объединенного центра при СБУ;

МВД, ВСУ и ГСЧС;

Офиса Уполномоченного ВР по правам человека и Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

Отдельную благодарность Украина выразила Международному Комитету Красного Креста за посредничество и содействие в этом процессе.

Логистику перевозки и передачу тел погибших правоохранителям обеспечили экипажи Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ.

Главное фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Это не первое масштабное возвращение павших защитников в текущем году. Работа по поиску и репатриации тел не останавливается ни на минуту.

Следует напомнить, что весной Украина уже встречала большой борт с погибшими Героями. Так, 16 мая 2025 года Координационный штаб сообщил о возвращении 909 тел украинских военных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!