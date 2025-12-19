В Україну повернули 1 003 тіла загиблих: вони можуть належати військовим

Сьогодні, 19 грудня, відбувся черговий репатріаційний захід, в результаті якого на підконтрольну територію вдалося повернути 1 003 тіла загиблих. За попередніми даними, озвученими російською стороною, це тіла українських військовослужбовців.

Проте остаточне підтвердження осіб буде можливе лише після проведення відповідних процедур. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули 1 003 тіла загиблих захисників: деталі

Процес ідентифікації розпочнеться найближчим часом. Усі репатрійовані тіла та останки будуть передані до спеціалізованих державних установ.

Слідчі та судово-медичні експерти МВС проведуть комплекс необхідних досліджень, зокрема ДНК-експертизи. Це дозволить встановити імена загиблих героїв, сповістити їхні родини та забезпечити гідне поховання воїнів.

Україна забрала тіла понад тисячі військових / 3 Фотографії

Обмін тілами загиблих 2025: як це відбувалося

Ця складна гуманітарна місія стала можливою завдяки скоординованій роботі цілої низки силових та правозахисних структур. Операцію провели зусиллями:

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

Об’єднаного центру при СБУ;

МВС, ЗСУ та ДСНС;

Офісу Уповноваженого ВР з прав людини та Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти.

Окрему подяку Україна висловила Міжнародному Комітету Червоного Хреста за посередництво та сприяння у цьому процесі.

Логістику перевезення та передання тіл загиблих правоохоронцям забезпечили екіпажі Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ.

Головне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це не перше масштабне повернення полеглих захисників у поточному році. Робота з пошуку та репатріації тіл не зупиняється ні на хвилину.

Варто нагадати, що навесні Україна вже зустрічала великий борт із загиблими Героями. Так, 16 травня 2025 року Координаційний штаб повідомив про повернення 909 тіл українських військових.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!