Регистрация Starlink для оккупантов: в Измаиле задержали двух агентов РФ

Попытка российских спецслужб обойти блокировку спутниковой связи на фронте провалилась благодаря работе контрразведки СБУ и прокуроров Одесской области. В Измаиле задержали двух местных жителей, которые за символическое вознаграждение согласились регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупационных войск.

О деталях разоблачения очередной схемы сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ.

Идеологические сторонники оккупации: кто пошёл на сотрудничество

По данным следствия, фигурантами дела являются 36-летний мужчина и его 28-летняя сожительница. Оба — уроженцы Измаила. Правоохранители отмечают, что пара открыто демонстрировала антиукраинскую позицию и ожидала прихода “русского мира” в Одесскую область.

Именно из-за этих убеждений они вышли на связь с представителем РФ в Telegram и получили своё первое оплачиваемое задание.

Противник, который сейчас сталкивается с массовым отключением нелегальных Starlink на передовой, разработал план легализации устройств через украинскую юрисдикцию.

Измаильчане получили через мессенджер четыре IP-адреса.

Задача заключалась в том, чтобы обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для официальной регистрации точек доступа.

Конечная цель — внести терминалы в белые списки и верифицировать их для бесперебойного использования российскими военными во время диверсий против ВСУ.

Вербовка знакомых и смешное вознаграждение

Российский куратор оценил безопасность украинских сил и жизнь воинов в мизерную сумму — 30 долларов за один зарегистрированный терминал.

Желая заработать больше, подозреваемые пытались расширить сеть. Они предложили знакомому за 1 000 гривен зарегистрировать на себя еще два устройства. Остальные терминалы должна была оформить женщина-сожительница организатора схемы.

Своевременно разоблачив злоумышленников, правоохранители предотвратили предоставление врагу преимущества в связи.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Действия фигурантов квалифицируются как государственная измена в условиях военного положения, что предусматривает высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

