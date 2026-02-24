Реєстрація Starlink для окупантів: в Ізмаїлі затримали двох агентів РФ

Спроба російських спецслужб обійти блокування супутникового зв’язку на фронті провалилася завдяки роботі контррозвідки СБУ та прокурорів Одещини. В Ізмаїлі затримали двох місцевих мешканців, які за символічну винагороду погодилися реєструвати термінали Starlink для потреб окупаційних військ.

Про деталі викриття чергової схеми повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ.

Ідеологічні прихильники окупації: хто пішов на співпрацю

За даними слідства, фігурантами справи є 36-річний чоловік та його 28-річна співмешканка. Обоє є уродженцями Ізмаїлу. Правоохоронці зазначають, що пара відкрито демонструвала антиукраїнську позицію та чекала на прихід “русского міра” в Одеську область.

Саме через ці переконання вони вийшли на зв’язок із представником РФ у Telegram та отримали своє перше платне завдання.

Ворог, який наразі стикається із масовим відключенням нелегальних Старлінків на передовій, розробив план легалізації пристроїв через українську юрисдикцію.

Ізмаїльчани отримали через месенджер чотири IP-адреси.

Завдання полягало в тому, щоб звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для офіційної реєстрації точок доступу.

Кінцева мета — внести термінали до білих списків та верифікувати їх для безперебійного використання російськими військовими під час диверсій проти ЗСУ.

Вербування знайомих та смішна винагорода

Російський куратор оцінив безпеку українських сил та життя воїнів у мізерну суму — 30 доларів за один зареєстрований термінал.

Бажаючи заробити більше, підозрювані намагалися розширити мережу. Вони запропонували знайомому за 1 000 гривень зареєструвати на себе ще два пристрої. Решту терміналів мала оформити жінка-співмешканка організатора схеми.

Своєчасно викривши зловмисників, правоохоронці запобігли наданню ворогу переваги у зв’язку. Наразі тривають слідчі дії. Дії фігурантів кваліфікуються як державна зрада в умовах воєнного стану, що передбачає найвищу міру покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

