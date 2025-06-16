Из-за удара Ирана в Израиле погибли украинцы — что известно

Война между Израилем и Ираном продолжается. Пока известно о жертвах с обеих сторон. В частности, в Израиле погибли и украинцы.

Что еще известно о ситуации между Израилем и Ираном, а также, где погибли украинцы, рассказываем дальше в материале.

В Израиле погибли украинцы: что известно

По сообщению Радио Свобода со ссылкой на комментарий МИД Украины, из-за массированной атаки Ирана на Израиль 14 июня погибли украинские граждане.

— По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

Личности погибших устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших, — сообщили в МИД.

Иран и Израиль: что известно о ситуации сейчас

После атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, последний обещал жесткую месть за это. Впоследствии иранские СМИ сообщали о 60 погибших людях, среди которых 20 детей, погибших в результате удара по жилому дому в Тегеране.

В то же время, иранские СМИ ограниченно освещают последствия израильских нападений на Иран, а гораздо больше — последствия ударов Ирана по Израилю.

Министр обороны Израиля Исраэл Кац в Х сообщил, что Тегеран заплатит за обстрелы гражданских.

— Высокомерный диктатор из Тегерана превратился в трусливого убийцу, стреляющего прицельными огнями по гражданскому тылу в Израиле, чтобы сдержать Армию обороны Израиля от атак. Жители Тегерана за это заплатят, и скоро, — написал он.

Кроме этого, Кац сообщил: Армия обороны Израиля разместит сообщение об эвакуации жителей Тегерана, проживающих вблизи Иранского ВПК.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан угрожает более жестким ответом, если Израиль не отступит.

Пока МИД Украины призывает украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток: что известно, читай по ссылке.

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