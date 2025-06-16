Для тебя Новости

Из-за удара Ирана в Израиле погибли украинцы — что известно

Виктория Мельник, журналист сайта 16 июня 2025, 10:00
израиль
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь