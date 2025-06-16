Через удар Ірану в Ізраїлі загинули українці — що відомо

Війна між Ізраїлем та Іраном триває. Наразі відомо про жертви з обох сторін. Зокрема, в Ізраїлі загинули й українці.

Що ще відомо про ситуацію між Ізраїлем та Іраном, а також де загинули українці, розповідаємо далі у матеріалі.

В Ізраїлі загинули українці: що відомо

За повідомленням Радіо Свобода з посиланням на коментар МЗС України, через масовану атаку Ірану на Ізраїль 14 червня загинули українські громадяни.

— За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю і влучання ракети у житловий будинок у місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати й консули перебувають у тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації й організації процедури репатріації тіл загиблих, — повідомили у МЗС.

Іран та Ізраїль: що відомо про ситуацію зараз

Після атаки Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану, останній обіцяв жорстку помсту за це. Згодом іранські ЗМІ повідомляли про 60 загиблих людей, серед яких 20 дітей, які загинули внаслідок удару по житловому будинку в Тегерані.

Водночас іранські ЗМІ обмежено висвітлюють наслідки ізраїльських нападів на Іран, а набагато більше — наслідки ударів Ірану по Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраел Кац у Х повідомив, що Тегеран заплатить за обстріли цивільних.

— Зарозумілий диктатор з Тегерана перетворився на боягузливого вбивцю, який стріляє прицільними вогнями по цивільному тилу в Ізраїлі, щоб стримати Армію оборони Ізраїлю від атак. Мешканці Тегерана за це заплатять, і невдовзі, — написав він.

Окрім цього, Кац повідомив: Армія оборони Ізраїлю розмістить повідомлення про евакуацію мешканців Тегерана, які проживають поблизу ВПК Ірану.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан погрожує жорсткішою відповіддю, якщо Ізраїль не відступить. Наразі МЗС України закликає українців утриматися від поїздок на Близький Схід: що відомо, читай за посиланням.

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