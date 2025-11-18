Вспышка гепатита А в Закарпатской области: в одном из поселков ввели строгие ограничения

В селе Иза Хустского района ввели жесткие противоэпидемические меры после того, как в общине зафиксировали новые случаи вирусного гепатита А. Об этом сообщили в Закарпатской ОВА.

Решение приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Усиленный режим начнет действовать с 19 ноября и продлится до 60 дней или до отдельного решения комиссии.

Во власти подчеркивают, что цель ограничений — остановить дальнейшее распространение инфекции, ведь эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной.

На период действия мер в Хусте и Изе не будут работать свадебные залы и заведения общественного питания, временно отменены любые массовые мероприятия, а все учебные учреждения в Изе переходят на дистанционный формат.

Также приостановлены туристические активности в селе и окрестностях. Туристические автобусы не смогут заезжать на территорию Изы, кроме транзита, а любые остановки транспорта с целью посещения местных заведений сейчас запрещены.

Читать по теме Где бесплатно провериться на гепатит A в Киеве — доступные способы для горожан Читай как диагностировать гепатит А в столице.

По словам заместителя главы ОВА Александра Музиченко, местных жителей и гостей Закарпатья призывают с пониманием относиться к вынужденным ограничениям и позаботиться о собственной безопасности.

Гепатит А легко передается через воду, продукты и бытовые контакты, поэтому даже незначительное нарушение правил может усилить вспышку.

Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней подтверждают, что за последние дни зарегистрировано семь новых случаев гепатита А, и тенденция пока не уменьшается.

Медики работают в усиленном режиме, проводят противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. Также продолжается бесплатное тестирование людей, которые могли контактировать с больными, чтобы своевременно выявлять инфицированных и разрывать цепочки передачи вируса.

А как выявить гепатит A, о симптомах и лечении болезни читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!