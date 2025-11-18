Для тебя Новости

Вспышка гепатита А в Закарпатской области: в одном из поселков ввели строгие ограничения

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 ноября 2025, 12:00 2 мин.
Вспышка гепатита А в Закарпатской области: в одном из поселков ввели строгие ограничения
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь