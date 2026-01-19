Трагедия в Запорожье: мать выбросила 8-летнюю дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

Жуткое событие всколыхнуло Запорожье утром 19 января. В Александровском районе города женщина вместе со своей маленькой дочерью упали с высоты девятого этажа. Сейчас за жизнь пострадавших борются медики. Об этом пишет полиция Запорожской области.

Трагедия в Запорожье: мать с ребенком выпали с 9-го этажа — подробности

Сообщение о падении людей из окна многоэтажки поступило в дежурную часть полиции в 09:39. О страшной находке правоохранителей проинформировали врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.

По предварительным данным следствия, события развивались по худшему сценарию: женщина сначала выбросила из окна квартиры свою восьмилетнюю дочь, а после этого прыгнула следом сама.

Как правоохранители квалифицируют инцидент в Запорожье

Обеих пострадавших в критическом состоянии немедленно госпитализировали в больницу. Медики пытаются стабилизировать состояние матери и ребенка, однако никаких прогнозов пока не дают.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Александровского отдела полиции. Правоохранители опрашивают соседей и возможных свидетелей, чтобы выяснить, что именно толкнуло женщину на такой отчаянный шаг. Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы поступка, а также решают вопрос о правовой квалификации инцидента в рамках Уголовного кодекса Украины.

Напомним, подобный случай произошел в Хмельницком ранее, когда новорожденного малыша оставили на произвол судьбы на улице.

