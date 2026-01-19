Для тебя Новости

Трагедия в Запорожье: мать выбросила 8-летнюю дочь с 9-го этажа и прыгнула следом

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 января 2026, 14:43 2 мин.
в Запорожье женщина выбросила дочь
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь