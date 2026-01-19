Трагедія в Запоріжжі: матір викинула 8-річну доньку з 9-го поверху та стрибнула слідом

Моторошна подія сколихнула Запоріжжя вранці 19 січня. В Олександрівському районі міста жінка разом зі своєю маленькою донькою впали з висоти дев’ятого поверху. Наразі за життя постраждалих борються медики. Про це пише поліція Запорізької області.

Трагедія у Запоріжжі: мати з дитиною випали з 9-го поверху — подробиці

Повідомлення про падіння людей з вікна багатоповерхівки надійшло до чергової частини поліції о 09:39. Про жахливу знахідку правоохоронців поінформували лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик.

За попередніми даними слідства, події розвивалися за найгіршим сценарієм: жінка спочатку викинула з вікна квартири свою восьмирічну доньку, а після цього стрибнула слідом сама.

Як правоохоронці кваліфікують інцидент у Запоріжжі

Обох постраждалих у критичному стані негайно госпіталізували до лікарні. Медики намагаються стабілізувати стан матері та дитини, проте жодних прогнозів поки не дають.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група Олександрівського відділу поліції. Правоохоронці опитують сусідів та можливих свідків, аби з’ясувати, що саме штовхнуло жінку на такий відчайдушний крок. Поліцейські встановлюють всі обставини та мотиви вчинку, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту в межах Кримінального кодексу України.

