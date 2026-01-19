Для тебе Новини

Трагедія в Запоріжжі: матір викинула 8-річну доньку з 9-го поверху та стрибнула слідом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Січня 2026, 14:43 2 хв.
у Запоріжжі жінка викинула доньку
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь