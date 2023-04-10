Останутся до конца военного положения. Верховная Рада проголосовала за возврат 30 тысяч гривен доплат военным

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в государстве произошло немало изменений, в том числе и в армии. Помимо увеличения ее численности выросли и заработные платы у защитников. Тогда были установлены ежемесячные доплаты.

20 января Кабмин ограничил перечень лиц, которые получают доплаты. Однако сегодня, 10 апреля, Верховная Рада проголосовала за возвращение 30 тысяч доплат военным. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующий законопроект №8312 проголосовали 277 народных депутатов.

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В соответствии с этим решением, доплаты также вернут и работникам ГСЧС и полицейским.

По словам Алексея Гончаренко, доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

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Кроме того, при рассмотрении законопроекта №8312 представители депутатского объединения бывшего спикера Дмитрия Разумкова внесли поправку. По словам нардепа, она предусматривает возврат доплат защитникам за счет ограничения зарплат топ-чиновникам. Ее поддержал парламент 254 голосами.

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правка возвращает доплату защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий. Сумма может составить до десяти минимальных зарплат.

Также ранее мы рассказывали, какое денежное обеспечение получают украинские военные во время войны.

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