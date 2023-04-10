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Останутся до конца военного положения. Верховная Рада проголосовала за возврат 30 тысяч гривен доплат военным

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 апреля 2023, 15:54
30 тисяч доплат військовим
Фото: Facebook

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