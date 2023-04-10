Залишаться до кінця воєнного стану. Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень доплат військовим

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у державі відбулось чимало змін, зокрема й у війську. Окрім збільшення його чисельності, зросли й заробітні плати у захисників. Тоді було встановлено щомісячні доплати.

20 січня Кабмін обмежив перелік осіб, які отримують доплати. Проте сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч доплат військовим. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідний законопроект №8312 проголосували 277 народних депутати.

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Відповідно до цього рішення, доплати також повернуть і працівникам ДСНС та поліцейським.

За словами Олексія Гончаренка, доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Крім того, під час розгляду законопроекту №8312 представники депутатського об’єднання колишнього спікера Дмитра Разумкова внесли правку. За словами нардепа, вона передбачає повернення доплат захисникам за рахунок обмеження зарплат топ-посадовцям. Її підтримав парламент 254 голосами.

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що правка повертає доплату захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств. Сума може становити до десяти мінімальних зарплат.

Також раніше ми розповідали, яке грошове забезпечення отримують українські військові під час війни.

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