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Залишаться до кінця воєнного стану. Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень доплат військовим

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 15:54
30 тисяч доплат військовим
Фото: Facebook

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