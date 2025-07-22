Больше Украины в мире: Сибига анонсировал новые посольства и консульства

Фото Pexels Украина активно расширяет свое присутствие в мире! До конца 2025 года планируется открыть четыре новых посольства и более десяти консульских учреждений. Об этих важных шагах рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время ежегодной встречи украинских дипломатов. Новые окна в мир: от Латинской Америки в Европу По словам министра, наши новые посольства появятся в таких дальних, но важных для нас странах Латинской Америки:Доминиканская Республика Эквадор Панами Уругвае Интересно, что мы несколько уменьшим дипломатическое присутствие на Кубе, чтобы перераспределить ресурсы и усилить наши позиции в других странах региона. Но это еще не все! МИД планирует открыть более десяти новых консульств. В частности, они появятся в: Румынии Ираке Италии Германии Словакии Особый акцент делается на Франции и Польше, где мы откроем по два новых консульства. Кроме того, наши консульства в Анталии (Турция) и Гданьске (Польша) получат более высокий статус генеральных консульств, что подчеркивает их растущую важность. Читать по теме Упрекал Трампа и читал стихи Лаврова: посол Украины в США о кулуарах Белого дома и завершении войны Бывший президент Совета Безопасности ООН, посол Украины в США Владимир Ельченко в большом интервью Крапивному. Украина будущего: глобальная роль и новые партнерства Министр Сибига отметил, что украинская дипломатия не стоит на месте. Мы смотрим в будущее и уже сейчас видим глобальную роль Украины, в том числе и в послевоенный период. Ведь это совещание о будущем и нашей геополитической роли, подчеркнул он. Впервые в истории МИД разработал Стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Это, по словам министра, позволит “в будущем гарантировать голос Украины в глобальных процессах”. Андрей Сибига также анонсировал новый формат сотрудничества – Украина – Бенилюкс, который объединит нас с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первая встреча в этом формате намечена на ближайшее время. Министр подчеркнул, что наша дипломатия должна соответствовать новому месту Украины в мире – государству, которое уважают за его силу и решительность. Он добавил: — Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами. Украина— Юго— Восточная Европа, Украина— Нордично—Балтийская Восьмерка, Украина—Румыния—Молдова, Люблинский Треугольник, Веймар+. Напомним, что 21 июля президент Владимир Зеленский после встречи с Андреем Сибигой назначил 16 новых послов. Глава государства дал четкие указания дипломатам по трем ключевым направлениям работы с партнерами: поставка оружия, восстановление Украины и санкции против России. Также ранее Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизовом режиме. Читай в нашем материале, как будут сотрудничать страны. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter