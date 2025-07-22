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Больше Украины в мире: Сибига анонсировал новые посольства и консульства

Мария Дзюба, редактор сайта 22 июля 2025, 12:00
Больше Украины в мире: Сибига анонсировал новые посольства и консульства
Фото Pexels

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