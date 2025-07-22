Больше Украины в мире: Сибига анонсировал новые посольства и консульства

Украина активно расширяет свое присутствие в мире! До конца 2025 года планируется открыть четыре новых посольства и более десяти консульских учреждений.

Об этих важных шагах рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время ежегодной встречи украинских дипломатов.

Новые окна в мир: от Латинской Америки в Европу

По словам министра, наши новые посольства появятся в таких дальних, но важных для нас странах Латинской Америки:

Доминиканская Республика

Эквадор

Панами

Уругвае

Интересно, что мы несколько уменьшим дипломатическое присутствие на Кубе, чтобы перераспределить ресурсы и усилить наши позиции в других странах региона.

Но это еще не все! МИД планирует открыть более десяти новых консульств.

В частности, они появятся в:

Румынии

Ираке

Италии

Германии

Словакии

Особый акцент делается на Франции и Польше, где мы откроем по два новых консульства.

Кроме того, наши консульства в Анталии (Турция) и Гданьске (Польша) получат более высокий статус генеральных консульств, что подчеркивает их растущую важность.

Украина будущего: глобальная роль и новые партнерства

Министр Сибига отметил, что украинская дипломатия не стоит на месте.

Мы смотрим в будущее и уже сейчас видим глобальную роль Украины, в том числе и в послевоенный период. Ведь это совещание о будущем и нашей геополитической роли, подчеркнул он.

Впервые в истории МИД разработал Стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Это, по словам министра, позволит “в будущем гарантировать голос Украины в глобальных процессах”.

Андрей Сибига также анонсировал новый формат сотрудничества – Украина – Бенилюкс, который объединит нас с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Первая встреча в этом формате намечена на ближайшее время.

Министр подчеркнул, что наша дипломатия должна соответствовать новому месту Украины в мире – государству, которое уважают за его силу и решительность.

Он добавил:

— Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами. Украина— Юго— Восточная Европа, Украина— Нордично—Балтийская Восьмерка, Украина—Румыния—Молдова, Люблинский Треугольник, Веймар+.

Напомним, что 21 июля президент Владимир Зеленский после встречи с Андреем Сибигой назначил 16 новых послов.

Глава государства дал четкие указания дипломатам по трем ключевым направлениям работы с партнерами: поставка оружия, восстановление Украины и санкции против России.

Также ранее Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизовом режиме. Читай в нашем материале, как будут сотрудничать страны.

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