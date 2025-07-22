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Більше України у світі: Сибіга анонсував нові посольства і консульства

Марія Дзюба, редакторка сайту 22 Липня 2025, 12:00
Більше України у світі: Сибіга анонсував нові посольства і консульства
Фото Pexels

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