Більше України у світі: Сибіга анонсував нові посольства і консульства

Україна активно розширює свою присутність у світі! До кінця 2025 року планується відкрити чотири нові посольства та понад десять консульських установ.

Про ці важливі кроки розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час щорічної зустрічі українських дипломатів.

Нові вікна у світ: від Латинської Америки до Європи

За словами міністра, наші нові посольства з’являться в таких далеких, але важливих для нас країнах Латинської Америки:

Домініканській Республіці

Еквадорі

Панамі

Уругваї

Цікаво, що водночас ми дещо зменшимо дипломатичну присутність на Кубі, щоб перерозподілити ресурси та посилити наші позиції в інших країнах регіону.

Але це ще не все! МЗС планує відкрити понад десять нових консульств.

Зокрема, вони з’являться у:

Румунії

Іраку

Італії

Німеччині

Словаччині

Особливий акцент робиться на Франції та Польщі, де ми відкриємо аж по два нових консульства.

Крім того, наші консульства в Анталії (Туреччина) та Гданську (Польща) отримають вищий статус генеральних консульств, що підкреслює їхню важливість.

Україна майбутнього: глобальна роль і нові партнерства

Міністр Сибіга наголосив, що українська дипломатія не стоїть на місці.

Ми дивимося в майбутнє та вже зараз бачимо глобальну роль України, зокрема і в повоєнний період. Адже ця нарада про майбутнє та нашу геополітичну роль, — підкреслив він.

Уперше в історії МЗС розробило Стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Це, за словами міністра, дозволить “у майбутньому гарантувати голос України у глобальних процесах”.

Андрій Сибіга також анонсував новий формат співпраці — Україна — Бенілюкс, який об’єднає нас з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перша зустріч у цьому форматі запланована на найближчий час.

Міністр підкреслив, що наша дипломатія повинна відповідати новому місцю України у світі – держави, яку поважають за її силу та рішучість.

Він додав:

— Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти та запрошуємо інших іти разом із нами. Україна — Південно-Східна Європа, Україна — Нордично-Балтійська Вісімка, Україна — Румунія — Молдова Люблінський Трикутник, Веймар+.

Нагадаємо, що 21 липня президент Володимир Зеленський, після зустрічі з Андрієм Сибігою, призначив 16 нових послів.

Глава держави дав чіткі вказівки дипломатам щодо трьох ключових напрямків роботи з партнерами: постачання зброї, відбудова України та санкції проти Росії.

Також раніше Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим. Читай в нашому матеріалі, як співпрацюватимуть країни.

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