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Высшее образование во время службы: ВР поддержала законопроект для молодежи в войске

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 июня 2025, 13:00
законопроект №13235
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