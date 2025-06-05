Высшее образование во время службы: ВР поддержала законопроект для молодежи в войске

К защите Украины без раздумий приобщается немало молодежи. Цвет нации понимает, что без собственного участия выбороть свободу для страны будет трудно или даже невозможно. Но, защищая родную землю, некоторые успевают и получать образование. Для тех защитников, у которых есть контракт с ВСУ, вскоре могут внедрить безотрывное обучение на службе.

Ведь Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13235, согласно которому контрактники 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы. Рассказываем об особенностях законопроекта и когда его примут.

Обучение без отрыва от службы: Рада поддержала законопроект 13235

В первом чтении ВРУ поддержала законопроект о праве 18-25-летних военных, которые служат на контракте или по мобилизации, получать образование. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ поддержали 253 народных депутата. Согласно законопроекту, военные в возрасте 18-25 лет будут иметь возможность учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы. Таким военным будут гарантировать сохранение мест в учебных заведениях и стипендии на период службы.

Кроме всего, военные смогут брать отпуск на сдачу экзаменов и обучение. Все льготы будут распространяться на обучение не только в университетах, но и в колледжах и техникумах.

Законопроект изменит следующие законы Украины: О воинской обязанности и военной службе, О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, О высшем образовании, Об образовании, О профессиональном высшем образовании.

Ко всему, такой законопроект — помощь инициативе по контрактам для молодежи 18-24 лет. Ведь молодые защитники получат не только льготы на поступление, но возможность проходить обучение во время службы.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что документ был разработан Министерством обороны Украины для усиления социальных льгот и гарантий военным 18-25 лет во время войны. В частности, законопроект имеет целью увеличить мотивацию молодежи защищать страну.

Решение направлено на поддержку молодежи, которая защищает государство, а также на мотивацию к прохождению военной службы, обеспечению доступа к образованию и созданию условий для последующей самореализации после службы, — добавили в ВР.

Пока получать образование во время службы могут только военные рядового, сержантского и старшинского ряда на контрактной службе, а также офицеры, служившие по госзаказу.

Напомним, молодежь до 25 лет, которая присоединилась к обороне страны и заключила контракт в течение полномасштабной войны, а также участвовала в боевых действиях не менее полугода, имеет право на единовременную денежную помощь — 1 млн грн.

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