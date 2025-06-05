Вища освіта під час служби: ВР підтримала законопроект для молоді у війську

Фото Facebook До захисту України без роздумів долучається чимало молоді. Цвіт нації розуміє, що без власної участі вибороти свободу для країни буде важко чи навіть неможливо. Та боронячи рідну землю деякі встигають і здобувати освіту. Для тих захисників, хто має контракт із ЗСУ, незабаром можуть впровадити безвідривне навчання на службі. Адже Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №13235, за яким контрактники 18-25 років матимуть змогу навчатися без відриву від служби. Розповідаємо про особливості законопроекту і коли його ухвалять. Навчання без відриву від служби: Рада підтримала законопроект 13235 У першому читанні ВРУ підтримала законопроект про право 18-25-річних військовослужбовців, які служать на контракті чи за мобілізацією, здобувати освіту. Ініціатором законопроекту виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.Документ підтримали 253 народних депутати. Відповідно до законопроекту, військові віком 18-25 років матимуть можливість навчатися у ЗВО і коледжах без відриву від служби. Таким військовим гарантуватимуть збереження місць у закладах освіти і стипендії на період служби. Крім усього, військові зможуть брати відпустку на складання іспитів та навчання. Усі пільги поширюватимуться на навчання не лише в університетах, а й у коледжах та технікумах. Законопроект змінить такі закони України: Про військовий обов’язок і військову службу, Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, Про вищу освіту, Про освіту, Про фахову передвищу освіту. До всього, такий законопроект є помічним до ініціативи з контрактів для молоді 18-24 роки. Адже молоді захисники отримають не лише пільги зі вступу, а й можливість проходити навчання під час служби. Читати на тему Контракт ЗСУ для хлопців 18-24 років — деталі нової можливості для молоді Що відомо про контракти ЗСУ для молоді, які розробляє Міноборони: читай у матеріалі. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що документ був розроблений Міністерством оборони України для посилення соціальних пільг та гарантій військовим 18-25 років під час війни. Зокрема законопроект має на меті збільшити мотивацію молоді боронити країну. Рішення спрямоване на підтримку молоді, яка захищає державу, а також на мотивацію до проходження військової служби, забезпечення доступу до освіти і створення умов для подальшої самореалізації після служби, — додали у ВР. Поки здобувати освіту під час служби можуть лише військові рядового, сержантського та старшинського ряду на контрактній службі, а також офіцери, які служили за держзамовленням. Нагадаємо: молодь до 25 років, яка долучилася до оборони країни й уклала контракт протягом повномасштабної війни, а також брала участь у бойових діях щонайменше півроку, має право на одноразову грошову допомогу — 1 млн грн. Раніше ми розповідали, хто може виїздити за кордон до 25 років. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Навчання, освіта, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter