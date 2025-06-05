Для тебе Новини

Вища освіта під час служби: ВР підтримала законопроект для молоді у війську

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Червня 2025, 13:00
законопроект №13235
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь