Взорвется со дня на день! Военный омбудсмен требует проверки подразделения

Военный омбудсмен Ольга Решетилова предупредила, что в скором времени в одном из подразделений Вооруженных сил Украины может разразиться публичный скандал. Почему она вспомнила 60 отдельную механизированную бригаду и что там произошло — Вікна собрали подробности.

Решетилова о предполагаемом скандале в ВСУ

По словам омбудсмена, она с большой долей точности может предположить, в каком из подразделений произойдет следующий публичный скандал.

— Потому что, как правило, конфликтные ситуации не возникают на ровном месте. В основном у нас есть сознательный рядовой и офицерский состав, который долго пытается достучаться и донести проблемы подразделений до командования, — отметила Ольга Решетилова.

Она добавила, что некоторое время назад докладывала командованию всех уровней, в том числе главкому Александру Сырскому, относительно 60 отдельной механизированной бригады.

— Перед тем был разговор с комбригом. Не помогло, — написала чиновница и добавила, что направила в Генштаб уже два письма с требованием проверкой другого, смежного подразделения, где “взорвется со дня на день”.

— Никакой реакции. Очень жду принятия закона о военном омбудсмене, чтобы мы, наконец, могли работать и взаимодействовать иначе, — подытожила Решетилова и попросила депутатов не блокировать соответствующий законопроект.

Скандал в 60 ОМБр: что происходит в подразделении

21 июля начальник медпункта третьего механизированного батальона 60 ОМБр Андрей Зотя заявил о “вопиющих правонарушениях” со стороны командиров.

В своем Facebook он написал, что командиры требуют не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам.

Накануне, 20 июля, ему позвонили по телефону командир батальона Богдан Дивак и начальник штаба Евгений Воробьев. В разговоре они потребовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья.

— Однако это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде под руководством командира бригады Бородина Андрея такие случаи случаются регулярно.

Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не заносятся в журнал боевых действий, — написал Андрей.

Начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывали начальнику медпункта не предоставлять медицинское обеспечение военнослужащим.

Андрей Зотя выразил готовность предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о правонарушениях со стороны руководства бригады и батальона.

— Начальник медицинской службы бригады, Башмаков Дмитрий Геннадиевич занимается исключительно покрытием преступных приказов комбрига и комбатов, — сказал он.

Он добавил в сообщение голосовое сообщение начальника штаба Виктора Воробьева и запись телефонного разговора с начальником медицинской службы Дмитрием Башмаковым.

На аудиозаписи первый говорит, что хоть трупы привозят, увольнения не предоставлять. Второй утверждает, что война “все спишет”.

Напомним, что несколько месяцев назад разразился большой скандал в 155-й бригаде — там комбат наладил незаконный заработок на вымышленных боевых выплатах.

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