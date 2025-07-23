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Взорвется со дня на день! Военный омбудсмен требует проверки подразделения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июля 2025, 14:00
Взорвется со дня на день! Военный омбудсмен требует проверки подразделения
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