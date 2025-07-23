Взорвется со дня на день! Военный омбудсмен требует проверки подразделения

Фото Facebook Военный омбудсмен Ольга Решетилова предупредила, что в скором времени в одном из подразделений Вооруженных сил Украины может разразиться публичный скандал. Почему она вспомнила 60 отдельную механизированную бригаду и что там произошло — Вікна собрали подробности. Решетилова о предполагаемом скандале в ВСУ По словам омбудсмена, она с большой долей точности может предположить, в каком из подразделений произойдет следующий публичный скандал. — Потому что, как правило, конфликтные ситуации не возникают на ровном месте. В основном у нас есть сознательный рядовой и офицерский состав, который долго пытается достучаться и донести проблемы подразделений до командования, — отметила Ольга Решетилова.Она добавила, что некоторое время назад докладывала командованию всех уровней, в том числе главкому Александру Сырскому, относительно 60 отдельной механизированной бригады. — Перед тем был разговор с комбригом. Не помогло, — написала чиновница и добавила, что направила в Генштаб уже два письма с требованием проверкой другого, смежного подразделения, где “взорвется со дня на день”. — Никакой реакции. Очень жду принятия закона о военном омбудсмене, чтобы мы, наконец, могли работать и взаимодействовать иначе, — подытожила Решетилова и попросила депутатов не блокировать соответствующий законопроект. Читать по теме Военный омбудсмен в Украине: закон, кто назначает и полномочия Кто такой военный омбудсмен и какие обязанности будет выполнять этот человек? Скандал в 60 ОМБр: что происходит в подразделении 21 июля начальник медпункта третьего механизированного батальона 60 ОМБр Андрей Зотя заявил о “вопиющих правонарушениях” со стороны командиров. В своем Facebook он написал, что командиры требуют не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам. Накануне, 20 июля, ему позвонили по телефону командир батальона Богдан Дивак и начальник штаба Евгений Воробьев. В разговоре они потребовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья. — Однако это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде под руководством командира бригады Бородина Андрея такие случаи случаются регулярно. Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не заносятся в журнал боевых действий, — написал Андрей. Начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывали начальнику медпункта не предоставлять медицинское обеспечение военнослужащим. Андрей Зотя выразил готовность предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о правонарушениях со стороны руководства бригады и батальона. — Начальник медицинской службы бригады, Башмаков Дмитрий Геннадиевич занимается исключительно покрытием преступных приказов комбрига и комбатов, — сказал он. Он добавил в сообщение голосовое сообщение начальника штаба Виктора Воробьева и запись телефонного разговора с начальником медицинской службы Дмитрием Башмаковым. На аудиозаписи первый говорит, что хоть трупы привозят, увольнения не предоставлять. Второй утверждает, что война “все спишет”. Напомним, что несколько месяцев назад разразился большой скандал в 155-й бригаде — там комбат наладил незаконный заработок на вымышленных боевых выплатах. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter