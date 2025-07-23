Вибухне з дня на день! Військова омбудсменка вимагає перевірки підрозділу

Військова омбудсменка Ольга Решетилова попередила, що незабаром в одному з підрозділів Збройних сил України може спалахнути публічний скандал. Чому вона окремо згадала 60 окрему механізовану бригаду та що там сталося — Вікна зібрали подробиці.

Решетилова про ймовірний скандал в ЗСУ

За словами омбудсменки, вона з великою долею точності може передбачити, в якому з підрозділів відбудеться наступний публічний скандал.

— Бо, як правило, конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого ми маємо свідомий рядовий і офіцерський склад, який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування, — зазначила Ольга Решетилова.

Вона додала, що деякий час тому доповідала командуванню всіх рівнів, зокрема головкому Олександру Сирському, щодо 60 окремої механізованої бригади.

— Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло, — написала чиновниця і додала, що направила в Генштаб вже два листи з вимогою перевіркою іншого, суміжного, підрозділу, де “вибухне з дня на день”.

— Жодної реакції. Дуже чекаю на ухвалення закону про військового омбудсмана, щоб ми нарешті могли працювати й взаємодіяти інакше, — підсумувала Решетилова і попросила депутатів не блокувати відповідний законопроект.

Скандал в 60 ОМБр: що відбувається в підрозділі

21 липня начальник медпункту третього механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про “кричущі правопорушення” з боку командирів.

У своєму Facebook він написав, що командири вимагають не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям.

Напередодні, 20 липня, йому зателефонував командир батальйону Богдан Дивак та начальник штабу Євген Воробйов. В розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям за станом здоров’я.

— Проте це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія, такі випадки трапляються регулярно.

Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій, — написав Андрій.

Начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказували начальнику медпункту не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям.

Андрій Зотя висловив готовність надати свідчення та докази правоохоронним органам про правопорушення з боку керівництва бригади та батальйону.

— Начальник медичної служби бригади, Башмаков Дмитро Геннадійович займається виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів, — сказав він.

Він додав до допису голосове повідомлення начальника штабу Віктора Воробйова та запис телефонної розмови з начальником медичної служби Дмитром Башмаковим.

На аудіозаписі перший говорить про те, що хоч трупи привозять, звільнення не надавати. Другий стверджує, що війна “все спише”.

Нагадаємо, що кілька місяців тому спалахнув великий скандал у 155-й бригаді — там комбат налагодив незаконний заробіток на вигаданих бойових виплатах.

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