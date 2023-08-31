Чтобы определиться, будет еще месяц! Вступительную кампанию для абитуриентов профобразования продлили

Из-за войны многие могли не успеть собрать и предоставить необходимые документы для поступления на специальности профессионального образования. Помешать могла жизнь в оккупации или в зоне боевых действий, а также сомнения.

Чтобы создать комфортные и беспрепятственные условия для поступления всех желающих в профтехи, в МОН решили продлить сроки кампании до 1 октября 2023 года. Соответствующее письмо уже направили в учреждения профессионально-технического образования.

Благодаря этому у абитуриентов будет достаточно времени, чтобы решиться на обучение, или успеть собрать все документы. Подробнее, какие документы нужны и какие профессии можно получить в заведениях профобразования, в материале.

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Какое профессиональное образование в Украине сейчас

В настоящее время существует много предубеждений относительно качества, статусности и популярности рабочей профессии на рынке труда. Однако всех их следует оставить в прошлом и смотреть, что предлагает Министерство образования сейчас.

В настоящее время существует более 400 направлений для получения профессионально-технического образования. В их числе не только технические, но и творческие специальности.

Так, можно стать не только сварщиками, электриками, сантехниками, слесарями и т.д., но и инженерами, специалистами по художественной обработке металла или по резьбе по дереву, живописцами, графическими дизайнерами, фотографами, актерами и т.д.

Кроме того, в учреждениях профессионального образования обучают робототехнике, работе с авиационной и ракетно-космической техникой, программированию и ряду других интересных профессий.

Получить новую квалификацию или профессию могут не только выпускники школ, но и взрослые люди. Получить их можно в лицензированных учреждениях профессионального образования: училища, лицеи, центры, учебно-курсовые комбинаты и т.д.

Чтобы поступить в такое заведение, часто не нужны результаты ВНО или НМТ, вместо этого нужно пройти конкурсный отбор.

Во время него играют роль твои показатели рейтинга, собеседования и среднего балла после школы.

Преимущество рабочих профессий в том, что можно быстро овладеть знаниями, умениями и навыками и начать работу. По данным МОН обучение может происходить по полному или сокращенному циклу и длиться от нескольких месяцев до четырех лет.

Какие документы нужны

Если ты решил(-а) податься на обучение профессии, следует подготовить определенные документы.

Заявление на избранную профессию.

Медицинская справка.

Копии документов на льготы, если таковые имеются.

Шесть фото в размере 3х4.

Копия паспорта или ID карты.

Документы по образованию. Если ты потерял(-а) свидетельство из-за войны или по другим причинам, вместо него можно подать выписку из реестров документов об образовании.

После войны Украине нужно будет восстанавливать страну. К сожалению, если все мы будем юристами и программистами, этого некому будет делать. О важности профтехобразования в Украине мы рассказывали раньше.

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