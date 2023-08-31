Щоб визначитися, буде ще місяць! Вступну кампанію для абітурієнтів професійної освіти продовжили

Через війну чимало людей могли не встигнути зібрати й подати потрібні документи для вступу на спеціальності професійної освіти. Завадити могло життя в окупації або в зоні бойових дій, а також сумніви.

Щоб створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів, у МОН вирішили продовжити терміни кампанії до 1 жовтня 2023. Відповідного листа вже надіслали у заклади професійно-технічної освіти.

Завдяки цьому в абітурієнтів буде достатньо часу, щоб наважитися на навчання, або ж встигнути зібрати усі документи. Детальніше, які документи треба та які професії можна здобути у закладах профосвіти, у матеріалі.

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Яка професійна освіта в Україні зараз

Наразі побутує чимало упереджень щодо якості, статусності та популярності робітничої професії на ринку праці. Однак усіх їх слід лишити у минулому й дивитися, що пропонує Міністерство освіти зараз.

Наразі існує понад 400 напрямків для здобування професійно-технічної освіти. Серед них не лише технічні, а й творчі спеціальності.

Так, можна стати не лише зварювальниками, електриками, сантехніками, слюсарями тощо, а й інженерами, фахівцями з художньої обробки металу чи з різьби по дереву, живописцями, графічними дизайнерами, фотографами, акторами тощо.

Крім того, у закладах професійної освіти навчають робототехніці, роботі з авіаційною та ракетно-космічною технікою, програмуванню й низці інших цікавих професій.

Отримати нову кваліфікацію чи професію можуть на лише випускники шкіл, а й дорослі люди. Здобути їх можна у ліцензованих закладах професійної освіти: училища, ліцеї, центри, навчально-курсові комбінати тощо.

Щоб вступити у такий заклад, часто не треба результати ЗНО чи НМТ, натомість треба пройти конкурсний відбір.

Під час нього відіграють роль твої показники рейтингу, співбесіди та середнього балу після 9 чи 11 класу.

Перевага робітничих професій в тому, що можна швидко опанувати знання, уміння і навички й почати роботу. За даними МОН, навчання може відбуватися за повним або скороченим циклом й тривати від кількох місяців до чотирьох років.

Які документи треба

Якщо ти вирішив(-ла) наважитися на нову професію, слід підготувати певні документи.

Заява на обрану професію. Медична довідка. Копії документів на пільги, якщо такі є. Шість фото у розмірі 3х4. Копія паспорта або ID-картки. Документи про освіту. Якщо ти втратив(-ла) свідоцтво через війну або з інших причин, замість нього можна подати виписку з реєстрів документів про освіту.

Після війни Україні треба буде чимало людей, які будуть відновлювати країну. На жаль, якщо усі ми будемо юристами й програмістами, цього не буде кому робити. Про важливість профтехосвіти в Україні ми розповідали раніше.

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