Была ли оккупация сел в Днепропетровской области — ответ Генштаба

В СМИ появилась информация, что российские войска якобы зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка, которые находятся на границе Донецкой и Днепропетровской областей и пытаются закрепиться там.

Так, 26 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Это первые оккупированные населённые пункты в регионе.

В комментарии РБК-Украина заявил спикер ОСУВ Днепр Виктор Трегубов заявил:

Да, россияне вошли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции.

Однако уже позднее Генеральный штаб ВСУ и силы обороны опровергли эти сообщения.

В Генштабе сообщили, что украинские войска удерживают контроль над Запорожским и остановили наступление российских захватчиков, несмотря на попытки захватить село.

В Новогеоргиевке продолжаются активные бои, наши военные наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая их десятками, — добавили в сообщении.

Также подчеркнули, что информация об оккупации обоих сел российскими войсками не соответствует действительности.

