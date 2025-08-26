Чи була окупація сіл на Дніпропетровщині — відповідь Генштаба

У ЗМІ з’явилася інформація, що російські війська нібито зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка, які перебувають на межі Донецької та Дніпропетровської областей і намагаються там закріпитися.

Так, 26 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Це перші окуповані населені пункти в регіоні.

У коментарі РБК-Україна заявив речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов заявив:

Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Наші б’ються, щоб втримати позиції.

Однак пізніше Генеральний штаб ЗСУ та сили оборони спростували ці повідомлення.

У Генштабі повідомили, що українські війська утримують контроль над Запорізьким і зупинили наступ російських загарбників, попри їхні спроби захопити село.

У Новогеоргіївці тривають активні бої, наші воїни завдають окупантам значних втрат, щодня знищуючи їх десятками, — додали в повідомленні.

Також наголосили, що інформація про окупацію обох сіл не відповідає дійсності.

Главное фото: ОСУВ Дніпро.

Нагадаємо, на кордоні Сумської області Росія має певні успіхи. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що окупанти захопили деякі населені пункти у двох громадах. Докладніше про ситуацію в регіоні далі.

