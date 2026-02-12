Мощная детонация под Волгоградом: ВСУ поразили арсенал боеприпасов РФ ракетами Фламинго

Ночь на 12 февраля стала очередным черным днем для российского военно-промышленного комплекса и логистики. Силы обороны Украины провели комплексную операцию, поразив стратегические объекты в глубоком тылу врага. Под огнем оказались не только склады с боеприпасами, но и предприятие, производящее высокотехнологичную начинку для российских ракет.

О деталях успешных ударов сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Огненный шторм в Котлубани: минус арсенал ГРАУ

Одной из главных целей стал арсенал комплексного хранения ракет и боеприпасов в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области. Это одна из крупнейших логистических площадок Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Для атаки на объект были использованы украинские средства дальнего поражения FP-5 Фламинго. Результат оказался впечатляющим: на территории арсенала зафиксированы мощные взрывы, переросшие в длительную вторичную детонацию. Это означает, что тысячи снарядов, предназначенных для фронта, уже никогда туда не попадут.

Удар по Прогрессу: пожар на оборонном заводе в Тамбовской области

Не менее болезненным для Кремля стал удар по городу Мичуринск. Там под огонь попал завод Прогресс — предприятие, производящее критически важное оборудование для авиационных и ракетных систем.

По предварительной информации, после серии взрывов на территории завода вспыхнул пожар. На данный момент масштабы разрушений производственных мощностей уточняются, однако остановка такого завода может парализовать часть цепочек поставок для российской авиации.

Генштаб также сообщает об успехах на юге:

Запорожская область : уничтожены склады боеприпасов оккупантов в районе н. п. Терпенье и Розовка;

Волгоградский НПЗ: подтверждены серьезные повреждения после атаки 11 февраля. На заводе выведена из строя основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1 и повреждены элементы АВТ-3. Это фактически парализовало часть производства топлива для оккупационной армии.

Официальная позиция командования

В Генеральном штабе подчеркивают, что подобные мероприятия будут продолжаться, пока враг не потеряет способность вести агрессивную войну.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует.

По состоянию на утро 12 февраля продолжается уточнение потерь противника в живой силе и технике на всех локациях ночных прилетов.

